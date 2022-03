Ricorso elettorale a Latina, questione di principio più che di numeri

[IL CASO] Dopo la consegna agli avvocati delle parti dei verbali della Prefettura, cambia la strategia dei ricorrenti al Tar. Le incongruenze sarebbero poche e quindi si punterà sulla trasparenza e correttezza del voto anche per una sola scheda

Ipotesi di mancata garanzia di trasparenza e correttezza del voto anche per una sola scheda. Ovvero, detto in soldoni, la strategia d’attacco dei ricorrenti sta già cambiando. Di fronte ai numeri. A volte gli avvocati devono diventare filosofi. O forse lo sono sempre, e infatti studiano anche Filosofia del diritto, e visto che la legge, oltre ad essere applicata, talora va anche interpretata. I verbali della Prefettura sono stati consegnati mercoledì agli avvocati delle parti, ricorrenti e resistenti, nel ricorso elettorale di Latina intentato da due ex candidati della lista “Latina nel cuore” a supporto della candidatura a sindaco di Vincenzo Zaccheo e da un elettore, contro il risultato del primo turno.

Le incongruenze ci sono ma non decisive

Verbali dai quali emerge che qualche incongruenza c’è, ma non dovunque e non in maniera consistente. Le sezioni contestate nel ricorso erano 33, e le incongruenze sono solo in una decina. E in queste sezioni, le schede i cui conti non tornerebbero (mancata corrispondenza tra schede timbrate, schede votate e schede avanzate e vidimate) sarebbero qualche decina. Non tali, quindi da “ribaltare” l’esito del voto del primo turno, facendo ipotizzare che, se fossero esistite, e – beninteso – se fossero state tutte per Zaccheo, questi sarebbe giunto al 50% al primo turno. E questo cambia le prospettive. La strategia d’attacco del ricorso, all’inizio, era che non tornavano all’appello diverse centinaia di schede in 33 sezioni. Ovvero migliaia di schede. Ma il ricontrollo della Prefettura ha trasformato la prospettiva. Ora per i ricorrenti ci si riferisce al fatto che “anche una sola scheda mancante può influire su trasparenza e correttezza del voto”.

Cambia la “ratio” del ricorso

La strategia diventa quindi più filosofica, con termini come correttezza, trasparenza, genuinità delle operazioni di voto. Il Tar potrebbe ammettere questa teoria? A Cisterna nel 2018 il Tar mandò a rivotare in quattro sezioni, ma allora Mauro Carturan vinse al primo turno, evitando il ballottaggio, per appena tre preferenze, una differenza troppo risicata. E a Latina? Zaccheo ha mancato l’elezione al primo turno per mille voti scarsi. Una cosa sono i grandi numeri, che avrebbero fatto dire “va bene, queste schede mancanti potrebbero colmare la differenza per cui Zaccheo non è arrivato al 50% al primo turno”, e una cosa sono i piccoli numeri, per cui la strategia dei ricorrenti sarà impostare una memoria di tipo differente, in primo luogo per dimostrare che anche quelle decine di errori di trascrizioni possano essere sostanziali. Il magistrato sarà nella sua piena discrezionalità di giudizio il prossimo 7 luglio.