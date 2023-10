Tra satira e realtà, il Pd traccia la rotta del Congresso

Tra satira e realtà. Il sito satirico Uane Mammea prende di mira il vicesindaco. Invece il Pd prende di mira il suo futuro. E mercoledì si riunisce per preparare la via con cui darsi un nuovo Segretario

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Che ci sia attesa riguardo al destino del Partito Democratico ad Anagni è dimostrato da un piccolo caso mediatico che si è scatenato poche ore fa nella città. Protagonisti, come accade spesso, quei veri e propri pazzi di Uane Mammea, la pagina satirica che in dialetto locale (ma non soltanto) prende da diversi anni in giro destra e sinistra con sfiero sprezzo del pericolo.

Tra le altre cose, ad esempio, massacrando allegramente l’ultima sortita del vicesindaco di Fdi Riccardo Ambrosetti, protagonista su Tik Tok di un esilarante video in cui fa presente di fare, come lavoro, appunto, il vicesindaco della propria città. Volto maschio della destra a parte, Uanemammamea ha ricordato in un post le vicende di alcuni esponenti del Partito Democratico cittadino all’epoca delle dimissioni di massa della maggioranza che costarono la poltrona al sindaco Fausto Bassetta. Un momento nostalgia che, come detto, ha riportato però d’attualità la questione dello stato di salute del Partito in città.

Il direttivo di mercoledì

(Foto: Uane Mammamea)

Partiamo dai dettagli concreti: mercoledì prossimo si terrà un direttivo che dovrebbe fare il punto sulla situazione del tesseramento. E soprattutto, dovrebbe iniziare a diradare il mistero del volto del nuovo Segretario. (Leggi qui: Il Pd guarda a nord ma non ad Anagni. E c’è un preciso perché).

Per quanto riguarda la prima questione, anche se molte delle tessere sono state fatte online e quindi è impossibile avere un quadro specifico di quello che è successo, le indiscrezioni dall’interno del Partito parlano di una cifra di tessere che dovrebbe essere intorno al centinaio. Più o meno quelle fatte nell’ultimo tesseramento, che già aveva rappresentato un miglioramento rispetto alle 33 tessere a cui si è ridotto il Partito nel 2018. (Leggi qui: Il Pd traccia la rotta per il 2022 nel nome di Proietti).

(Foto: Benvegnu’ e Guaitoli © Imagoeconomica)

Altra questione importante, quella della scelta del Segretario cittadino, dopo le dimissioni, qualche mese fa, di Egidio Proietti, da molti viste come una naturale conseguenza della sconfitta nelle ultime elezioni comunali. Il Partito è attualmente diretto da un direttorio che vede, tra gli altri, Maurizio Bondatti e Serena Saurini. Che sono anche due dei nomi che dovrebbero prendere parte alla competizione per arrivare ad eleggere il nuovo Segretario. (Leggi qui: Proietti molla il Pd di Anagni: perché è successo e cosa accadrà)

Di tutto questo appunto si parlerà mercoledì. Nella speranza (ma trattandosi del Pd non è mai detta l’ultima parola) che una decisione si possa prendere in fretta.