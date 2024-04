La Veroli che “Proxima” a Caperna già lo era e la X dell’avversaria Viglianti

I primi: “Ogni viaggio richiede preparazione, studio e conoscenza della destinazione". La seconda: "Io per la gente"

Di endorsement in senso stretto al candidato sindaco di “E’ Veroli” non ce n’era bisogno, non nell’accezione ortodossa del termine. Non era necessario e non lo è per un motivo semplice, ora che per la città ernica si profilano gli schieramenti per il voto amministrativo di giugno. Con Germano Caperna Cristina Verro ed Alessandro Viglianti c’erano già prima. Perciò la nota stampa dell’attuale presidente del Consiglio comunale uscente ed il già assessore all’Ambiente è pleonastica in chiave “aritmetica”, ma importante in chiave politica locale.

Perché? Perché questi sono giorni in cui ciascuna delle squadre che sono confluite nella piattaforma civica guidata da Caperna hanno dovuto precisare e ribadire cose. Ad esempio che, ciascuna per sua origine e senza compromessi, abdicheranno dalle dinamiche di partito da cui provengono.

Ovvio ma non troppo, ecco perché

Con Veroli Proxima non ce n’è bisogno: civica è nata e civici sono i suoi componenti, civici ed impegnati da sempre a fare squadra e progetti con il candidato sindaco ed ex consigliere provinciale. Il significato assume poi una ulteriore valenza dopo il “lascio” di Patrizia Viglianti a Veroli Proxima con tanto di candidatura autonoma a sindaca di Veroli, antitetica a quella del suo ex “mentore”. Il significato della nota stampa di Verro ed Alessandro Viglianti è dunque chiaro: Veroli Proxima ha perso un pezzo ma non ha perso mission, nerbo e bussola primeva.

“Una lista di persone competenti, cariche di passione e voglia di fare. Un percorso iniziato 10 anni fa accanto a Germano Caperna e che proseguirà anche in questa tornata elettorale”. Il lead di esordio è chiaro. E confermato dal “sostegno” che traspare dalle “parole di Cristina Verro, attuale presidente del Consiglio Comunale, che rinnova il supporto al candidato a sindaco Germano Caperna con la lista Veroli Proxima”.

Verro: orgogliosa di esserci da sempre

La presidente d’assise lo rinnova “orgogliosa di essere da sempre parte attiva di questo progetto civico. Io e Alessandro Viglianti, già amministratori con Germano Caperna ed espressione dello stesso gruppo consiliare, siamo pronti a iniziare questo nuovo percorso”. Un cammino definito “ricco di idee concrete e passione, con la sobrietà e la correttezza che ci hanno sempre contraddistinto”.

Sobrietà e correttezza sono termini che, oggettivamente e senza sottoprodotti di piaggeria, con Verro legano benissimo. Profilo basso, capacità di lavoro al limite della modalità “sherpa” sono caratteristiche che la già vice di Simone Cretaro aveva messo a regime in occasioni multiple ed inconfutabili.

La sede-laboratorio e l’invito al confronto

“Veroli Proxima sarà quindi una delle liste civiche che sosterrà la candidatura a sindaco di Caperna. Con una sede elettorale che vorrà essere luogo di incontro e confronto con la cittadinanza. Aperta a quante e a quanti vorranno portare le loro proposte per la Veroli che verrà”. E’ quella a pochi metri da Piazza Mazzoli, in piazza Plebiscito. E che in questi giorni ferve di attività ovviamente più “settate” rispetto alla sua originaria funzione di laboratorio-scuola di politica.

“Siamo certi che la prossima amministrazione guidata da Germano Caperna porterebbe la città a crescere sempre più. In questi anni Veroli ha saputo volare alto, ma gli obiettivi da raggiungere sono ancora molti e siamo pronti a metterci a completa disposizione per realizzarli”.

Il bagaglio light di Veroli Proxima

E ancora: “Ogni viaggio richiede preparazione, studio e conoscenza della destinazione e di cosa portare con sé. Il nostro sarà un bagaglio leggero ma con cose essenziali”. E quali sono quelle cose light ma importanti che Veroli Proxima ha in sporta per il voto di giugno?

“Di certo sarà pieno del nostro entusiasmo e di quello dei nostri candidati. Sarà una squadra di persone valide, con professionalità diverse alle spalle, competenti, pronte a mettersi in gioco”.

La chiosa è sui natali certificati di un team che si conosce da un lustro. “Questo è lo spirito con cui il gruppo Veroli Proxima è nato 5 anni fa con Germano Caperna. Ed è lo stesso che, coerentemente, ci accompagnerà anche in questa nuova avventura elettorale”.

La X della “Ciocia” e cosa significa

Patrizia Viglianti

Intanto l’avversaria di Caperna ed ex sua sodale, Patrizia Viglianti, che è candidata sindaca oltre allo stesso ed a Cristiano Papetti, ha spiegato qual è il suo progetto. “Ho lasciato la Giunta comunale e la lista in cui ero stata eletta, ma ho conservato la X per il progetto NeXus: Veroli Città Sociale. È il sogno per cui mi candido a Sindaco, un progetto da portare avanti e sviluppare senza ostacoli. Con un mandato forte dei Verolani.

Poi, in chiave e chiosa “mistery” la candidata che tutti amichevolmente conoscono come “Ciocia” annuncia: “Cos’è NeXus? Presto lo spiegheremo per bene. La X non è affatto un’incognita, ma il simbolo del consenso e dei dieci punti del nostro programma. Sarà il segno della rinascita. Condividiamo, intanto, la gioia e l’entusiasmo per la nascita di Patrizia Sindaco: un gruppo civico nuovo, ma sempre dalla parte della gente. Quella X potete pensarla anche come un ‘per’: ‘per la gente’. Il nostro obiettivo è chiaro, ora più che mai”.