San Giorgio a colpi di alleanze: patto tra Rinascita e Amo S. Giorgio

A San Giorgio a Liri, dopo l'alleanza tra ex nemici nel nome di Modesto Della Rosa, ora si alleano le liste che cinque anni fa furono avversarie: quella che ha eletto il sindaco Lavalle e quella che sostenne il sindacalista Davide Della Rosa

Aggregarsi per vincere: San Giorgio a Liri dà lezioni di politica ad un centrosinistra in costante fase di scissione e ad un centrodestra in continua competizione interna. La settimana scorsa due ex avversari del già sindaco Modesto Della Rosa avevano deciso di superare le rotture ed unirsi per sostenere il suo ritorno in municipio. L’ex vicesindaco Massimo Terrezza e l’attuale assessore regionale all’Urbanistica Pasquale Ciacciarelli erano strati entrambi messi fuori dall’amministrazione da Modesto Della Rosa. Ora sono i suoi principali alleati. (Leggi qui: Ciacciarelli e Terrezza uniti per Modestino: che cacciò tutt’e due).

La risposta è arrivata nelle ore scorse. Le liste Amo San Giorgio e Rinascita per San Giorgio correranno insieme: rispettivamente, si tratta del progetto civico che cinque anni fa ha decretato la vittoria del sindaco in carica Francesco Lavalle e della lista che in quella tornata elettorale aveva in Davide Della Rosa il candidato sindaco.

Sbocco naturale

Maria Fargnoli

Con i numeri di cinque anni fa, le due liste rappresentavano la maggioranza dei cittadini. La loro alleanza di oggi è lo sbocco naturale di una collaborazione già avviata negli anni di amministrazione Lavalle. Insieme hanno firmato l’istituzione del Monumento Naturale del Laghetto di San Giorgio, il restauro della Chiesa di San Giorgio Martire, il rifacimento delle strade comunali, la realizzazione degli eventi culturali. Da sintonia amministrativa adesso si passa ad alleanza elettorale. «È tempo di unire le forze in un progetto unitario per dare ad Amo San Giorgio ancora più slancio» spiega Maria Fargnoli che scenderà in campo come candidata della lista che andrà a rafforzare la squadra di Francesco Lavalle.

«I nostri avversari non sono certo il “nuovo che avanza”, noi siamo rimasti accanto a Francesco Lavalle – aggiunge Achille Longo, leader storico del gruppo – per costruire un progetto che guarda al futuro».

Il laghetto di San Giorgio

All’alleanza dà la sua benedizione Davide Della Rosa, candidato sindaco cinque anni fa. «Nel 2020 la scelta di sostenere il sindaco Lavalle fu dettata dalla necessità di non lasciare San Giorgio allo sbando dopo solo un anno dalle elezioni e con il Covid alle porte. Col tempo si è rivelata una scelta giusta, sia per la scelta delle priorità, sia per i progetti che stanno cambiando la nostra realtà» commenta oggi Davide Della Rosa.