Il Giudizio Universale: Torino-Frosinone 0-0

Il Pagellone di Torino-Frosinone 0-0. Gli episodi chiave ed i protagonisti in positivo ed in negativo della gara. (leggi qui la cronaca: Frosinone, pari 0-0 e punto d’oro a Torino)

IL MIGLIORE

Romagnoli

Romagnoli ferma Zapata (Foto: Alessandro Di Marco © Ansa)

Centesima presenza in Serie A per il centrale giallazzurro. La festeggia con la migliore partita della stagione, annullando il temuto Zapata (5 gol al Frosinone in altrettante gare). Uno dei duelli più interessanti della partita. Poco dopo la mezzora salva ribattendo la conclusione Vlasic.

Idem allo scadere su Zapata che si gira ma trova il piedone di Simone che gli sporca la conclusione. E’ in forma e lo dimostra. Una buona notizia per Di Francesco.

Voto: 7

Turati

La prima parata allo scadere del primo tempo quando Zapata prova sorprenderlo dalla distanza. In precedenza un’uscita in tuffo sul traversone di Vojvoda. Nella ripresa è pronto sulla botta da fuori area di Okereke. Per il resto ordinaria amministrazione. Quarto clean sheet del campionato, il secondo nelle ultime 3.

Voto: 6,5

Lirola

Lo spagnolo Lirola (Foto: Alessandro Di Marco © Ansa)

Confermato sul centro-destra della difesa, molto concentrato, non concede nulla all’evanescente Okereke. In avvio una diagonale provvidenziale in area.

Un’altra buona prova per un giocatore che, superati i problemi fisici, sta dimostrando il suo valore ed anche una certa duttilità.

Voto: 6,5

Okoli

Anche lui si occupa di Zapata quando l’attaccante si defila. Molto aggressivo sul trequartista Vlasic, talvolta supporta l’azione offensiva sulla sinistra. Soprattutto nella ripresa deve contenere Bellanova sulla corsia mancina ed in un frangente rimedia un cartellino giallo. Comunque partita senza sbavature di rilievo.

Voto: 6

Zortea

Vojvoda non è un cliente facile ma l’esterno giallazzurro presidia la fascia con disciplina. Una sortita con cross dal fondo per Cheddira. Più intraprendente nella ripresa: poco dopo la mezzora pesca ancora Cheddira che non riesce a dare la zampata vincente.

Voto: 6

Mazzitelli

Capitan Mazzitelli

Al 38’ un break importante: percussione centrale ma tiro tra le braccia di Milinkovic Savic con Cheddira che alla sua destra reclamava il pallone.

Gara generosa come al solito, contende campo e palloni ad Ilic. Spende tanto in una gara tattica e fisica.

Voto: 6

Dal 37’ s.t. Gelli

Sostituisce un esausto Mazzitelli.

Voto: s.v.

Barrenechea

Linetty e Barrenechea (Foto: Alessandro Di Marco © Ansa)

Ordinato nel palleggio e nelle linee di passaggio. Efficace in fase d’interdizione.

Incrocia i tacchetti con l’esperto Linetty e spesso deve schermare Vlasic.

Insomma rispetta le consegne.

Voto: 6

Valeri

Soffre la velocità di Bellanova ma alla fine se la cava. Meglio in fase di spinta. Vicino al gol con una staffilata dai 20 metri dopo una schema su corner. Non sfrutta a dovere una punizione da ottima posizione calciando male.

Voto: 6

Soulé

Soulé marcato da Rodriguez (Foto: Alessandro Di Marco © Ansa

Il gol non arriva (non segna dal 2 febbraio) ma l’argentino è sempre nel vivo del gioco. Gran numero al quarto d’ora: tunnel a Ricardo Rodriguez e sinistro che si perde di poco a lato.

I granata tentano d’ingabbiarlo con lo svizzero e Vojvoda. Ispira più di qualche azione del Frosinone. Un’altra chance con un tiro al volo che poteva essere indirizzato meglio.

Voto: 6

Dal 43’ s.t. Reinier

In campo nel finale.

Voto: s.v.

Brescianini

E’ una delle chiavi della partita. Il centrocampista agisce quasi da prima punta, sfidando Buongiorno e guidando il pressing della squadra. Un match di sacrificio e di strategia. Nel secondo tempo trova più spazi ed in un paio d’occasioni ribalta l’azione innescando Cheddira. Elemento che di settimana in settimana si sta rivelando a dir poco utile alla causa.

Voto: 6,5

Dal 33’ s.t. Seck

Uno degli ex della partita, arrivato in prestito dal Toro a gennaio. Dovrebbe regalare vivacità.

Voto: s.v.

Cheddira

Milinkovic Savic e Cheddira

Punge la difesa granata, Tameze e Buongiorno non hanno vita facile, ma stavolta non è letale in zona-gol. Nel secondo tempo ha le occasioni migliori senza però concretizzarle. Al solito non si risparmia.

Voto: 6

Dal 43’ s.t. Cuni

Una manciata di minuti buoni solo per gli annali.

Voto: s.v.

Di Francesco

Il tecnico Eusebio Di Francesco (Foto: Alessandro Di Marco © Ansa)

Quarto pareggio di fila per il Frosinone che aggancia l’Udinese (deve giocare 19’ più recupero con la Roma) a quota 28 e resta in scia per la salvezza. Partita impostata molto bene, squadra solida, ha trovato la quadratura anche se è mancata la giusta freddezza per segnare.

Resta ancora assente quella vittoria che potrebbe regalare un bel salto in avanti. Venerdì contro la Salernitana non si potrà sbagliare. “Sarà la gara più importante dell’anno”, ha detto in conferenza stampa.

Voto: 6