A Formia il Pd fa quello che sa fare: va in frantumi

Tutto come previsto. L'ala di Sandro Bartolomeo diserta la riunione del Pd di Formia. Che vara la candidatura del Segretario Luca Magliozzi. Spaccatura verticale. Astorre 'scongela il simbolo'

Tutto come previsto. Il Partito Democratico di Formia ufficializza la sua spaccatura verticale. Lo fa con la riunione della Direzione cittadina che ieri sera ha preso atto della situazione politica: registrato il fallimento del campo largo e progressista sul quale aveva puntato il mese scorso ha dato il via libera alla candidatura a sindaco del suo Segretario Luca Magliozzi. (Leggi qui Regalo di nozze per Magliozzi: a lui il simbolo Pd).

Sandro Bartolomeo e Luca Magliozzi

Un voto che va a sanare sotto il profilo formale una situazione che era già de facto: Magliozzi era sceso in campo autonomamente, rispettando lo stop arrivato dai vertici regionali del Pd. A giugno il senatore Bruno Astorre aveva congelato le attività con il simbolo del Pd: l’aveva fatto per evitare un bagno di sangue politico. Perché mezzo circolo Dem non voleva andare su quella linea politica ma intendeva seguire la rotta impostata dall’ex 4 volte sindaco Sandro Bartolomeo. In pratica, intendeva seguire la coalizione civica che candida some sindaco Amato La Mura, sostenuto da tre civiche, una delle quali formata da leghisti ed una da esponenti Udc. (Leggi qui La scomunica di Astorre: niente simbolo al Pd).

La spaccatura è andata in scena lo stesso. Dopo un confronto con il neo commissario provinciale Dem di Latina è stata decisa una nuova riunione della Direzione politica di Formia. Alla quale ieri sera l’ala di Sandro Bartolomeo ha scelto di non partecipare: ritiene che quella riunione servisse solo a fare da sanatoria. perché Magliozzi era già sceso in campo.

Così, la candidatura di Luca Magliozzi è passata senza oppositori. Il Partito ha scongelato il simbolo, assegnandolo al candidato.

Il difficile comincia adesso.