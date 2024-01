Fondi alle Asl ecco quanto, a chi e per cosa

La Regione Lazio investe 155 milioni di euro in 34 interventi per rafforzare il sistema sanitario in previsione del Giubileo 2025, incluse assunzioni e ammodernamento di ospedali e pronto soccorso. Ecco dove vanno i soldi. E per cosa.

Euro più, euro meno, sono 155 i milioni messi sul tavolo per potenziare la Sanità del lazio attraverso 34 interventi in vista del Giubileo 2025. La Regione attiverà le risorse dell’edilizia sanitaria per fare in modo che all’arrivo dei milioni di fedeli attesi il prossimo anno le città del Lazio siano pronte a fronteggiare l’aumento di pazienti.

I 34 interventi riguarderanno i Pronto Soccorso, le sale operatorie e le apparecchiature; inoltre scatterà l’ammodernamento degli ospedali del Lazio. Lo prevede la delibera approvata questa mattina dalla Giunta regionale, su proposta del presidente Francesco Rocca. Include anche la convenzione tra la società ‘Giubileo 2025‘ e l’Amministrazione regionale insieme alle Aziende sanitarie ed i Policlinici.

Gli interventi

Nella Asl di Frosinone arriveranno 14 milioni di euro. Verranno utilizzati per la ristrutturazione degli spazi ed il potenziamento delle attrezzature dei Pronto Soccorso. A questo scopo saranno destinati 4,5 milioni di euro all’ospedale di Frosinone; mentre poco meno di 4,3 milioni di euro andranno al Santissima Trinità di Sora. Altri 3,3 milioni di euro invece sono destinati al Santa Scolastica di Cassino mentre poco meno di 2,5 milioni andranno all’ospedale San Benedetto di Alatri.

Alla Asl di Latina i fondi andranno per l’adeguamento tecnologico, il potenziamento delle apparecchiature e la razionalizzazione dei percorsi chirurgici dei Pronto Soccorso. In tutto arriveranno 8 milioni di euro. Nel dettaglio circa 3,8 milioni andranno a coprire i lavori all’ospedale di Latina; invece 1,9 milioni di euro sono destinati al Dono Svizzero di Formia, altri 1,7 milioni vanno al Fiorini di Terracina. All’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi sono destinati 648mila euro.

«Il Servizio sanitario regionale potrà contare anche sulle 4.289 autorizzazioni concesse finora per l’assunzione di professionisti sanitari a fronte di un investimento complessivo di 209,5 milioni di euro» ha detto il governatore Francesco Rocca.

La nuova visione

«Si tratta di un ulteriore provvedimento volto a rafforzare il Servizio sanitario regionale e gli ospedali della Capitale e delle province del Lazio. Le risorse rientrano in una visione generale della nuova stagione della sanità della Regione Lazio avviata nei primi dieci mesi di governo» ha detto Francesco Rocca ricordando lo sblocco e la messa a terra del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e del Piano nazionale complementare, il Piano degli investimenti in edilizia sanitaria ed il Programma degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

«Misure concrete e immediate a supporto della Programmazione della rete ospedaliera 2024-2026, che aumenta il numero di posti letto nell’offerta sanitaria del Lazio, e del Piano di programmazione dell’assistenza territoriale 2024-2026» ha concluso Francesco Rocca.