Frosinone, la febbre del… venerdì sera

Grande attesa ed entusiasmo alle stelle per la sfida contro il Parma di Buffon. Tre quarti dello stadio “Stirpe” esaurito, verso il record stagionale di presenze. La spinta dei tifosi per conquistare un’altra vittoria dal sapore di Serie A e mantenere l’imbattibilità interna

Alessandro Salines Lo sport come passione

La carica dello “Stirpe” in una notte che potrebbe diventare ancora una volta magica e da record. Se col Cittadella la risposta del pubblico è stata al di sotto delle attese per una capolista indiscussa come il Frosinone, venerdì sera nell’anticipo col Parma è annunciato il pienone. Sarà sfiorato il sold-out, quasi sicuramente verrà battuto il primato stagionale di presenze.

Insomma l’entusiasmo cresce di giorno in giorno come giusto che sia. E non potrebbe essere altrimenti per una squadra che sta dominando in lungo ed in largo il campionato, esprimendo un calcio spettacolare. Inoltre è una partita di cartello contro un’avversaria blasonata che cerca il rilancio ed annovera Gigi Buffon, compagno di Fabio Grosso nel trionfo ai Mondiali 2006. (leggi qui: Grosso ha trovato il suo “centro di gravità permanente”).

Verso i 14 mila spettatori

Il suggestivo colpo d’occhio dello stadio “Stirpe”

Finora tra biglietti venduti e abbonamenti (2929) è stata superata ampiamente quota 13.000. Esaurite le 2 curve e la Tribuna Est, restano meno di 2.000 tagliandi tagliandi di Centrale. Difficile arrivare al sold out anche perché i tifosi ospiti saranno poche decine in un settore da 1.035 posti. Tuttavia stavolta non ci si potrà lamentare. La cornice di pubblico sarà finalmente degna della “regina” del campionato.

E la spinta del pubblico potrebbe diventare decisiva per mantenere l’imbattibilità dello “Stirpe” e vincere l’undicesima partita in 13 giocate tra le mura amiche. C’è da dire comunque che la Curva Nord finora è sempre stata strapiena e spesso esaurita non facendo mancare mai la carica a Lucioni e compagni.

Il record precedente

La Curva Nord gremita in occasione di Frosinone-Cagliari (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Il 26 dicembre nella gara vinta con la Ternana il Frosinone ha fatto registrare il primato di presenze: 13.431 con oltre 1.000 tifosi ospiti. Un record che a questo punto potrebbe essere superato. La media stagionale di spettatori è stata di 10.087 (totale 121.047) che molto probabilmente diventerà più alta da qui alla fine del campionato. I grandi risultati ed il traguardo sempre più vicino moltiplicherà sicuramente il pubblico.

Quota 13.000 comunque è stata superata anche contro il Cagliari il 27 novembre scorso. Per la precisione sono stati 13.292. Un buon pubblico poi con Benevento (12.198), Bari (11.238) e Palermo (10.406). Il numero di spettatori comunque è andato in crescendo di settimana in settimana.

Al Bari il primato delle presenze

Lo stadio “Marassi” di Genova

La formazione pugliese finora ha avuto il pubblico più numeroso nelle 13 partite giocate al “San Nicola”. La media è stata di 24.380 per un totale di 316.940. A seguire il Genoa con 23.398, il Palermo con 19.401 ed il Cagliari con 13.005. Insomma i primi 4 posti sono occupati dai club che rappresentano le città più grandi presenti nel campionato cadetto.

Il Frosinone invece è soltanto al settimo posto proprio dietro al Parma (10.126) ma davanti anche a realtà importanti come Modena (9.643), Spal (8.664), Benevento (8.122), Pisa (7.761) ed Ascoli (7.260). Chiudono la classifica il Sudtirol con 4.143 (ma su uno stadio di 4.500 posti) ed il Cittadella con 2.950.

Presenze-abitanti: Frosinone si conferma capolista

Lo stadio “Stirpe” prima di Frosinone-Perugia

La graduatoria degli spettatori comunque viene ribaltata nel rapporto presenze-abitanti. E viene fuori un risultato sorprendente: i sostenitori più appassionati sono quelli delle città medio-piccole. La tifoseria più legata alla propria squadra è quella del Frosinone. I ciociari hanno registrato una presenza media allo stadio Stirpe di 10.087 spettatori, a fronte di una popolazione (al 2022) di 46.120 abitanti. Vuol dire che per ogni partita dei ciociari in linea teorica un abitante su 4 va allo stadio.

La seconda squadra per “affezione” dei propri tifosi è l’Ascoli (45.688 abitanti e 7.260 spettatori di media). Un ascolano su 6 va al “Del Duca” quando giocano i bianconeri. Terzo il Cittadella (2.950 presenze al Tombolato con 20.157 abitanti), quarto il Benevento (8.122 spettatori e 56.386 abitanti), quinto il Pisa (7.761 e 90.488 abitanti).