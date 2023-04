Frosinone, un asso nella manica: i tiri da fuori per trovare i gol-promozione

La capolista è la squadra del campionato che ha segnato di più dalla distanza (8 reti). Grandi doti balistiche da rispolverare per riaccendere la scintilla a partire dalla gara di lunedì prossimo con la Reggina che potrebbe valere la Serie A. Mazzitelli, Insigne, Caso, Boloca e Kone gli specialisti

Alessandro Salines Lo sport come passione

I gol promozione? Possono arrivare da lontano. Calma nessuna idea strana. Stiamo parlando dei tiri da fuori area, una soluzione importante per ritrovare la via della rete un po’ smarrita in queste ultime partite. Le conclusioni dalla distanza sono un’arma che il Frosinone deve tornare a sfoderare come d’altronde ha fatto durante la stagione. Infatti la capolista è la squadra che ha segnato di più in Serie B calciando da lontano, mostrando doti balistiche non indifferenti.

Insomma tiri da fuori area ancora più decisivi nel finale di campionato quando la posta in palio è sempre più alta e spesso è necessario il colpo per risolvere partite difficili. Come ad esempio la sfida di lunedì 1 maggio contro la Reggina che potrebbe già regalare la Serie A. In uno “Stirpe” praticamente sold out potrebbe servire una giocata del genere per far esplodere di gioia la tifoseria.

Il record e la scarsa vena

Luca Mazzitelli, specialista dalla distanza

Nessuna squadra ha segnato più gol da fuori area del Frosinone in Serie B (8 al pari del Parma). Tra l’altro uno di questi – realizzato da Samuele Mulattieri attualmente infortunato – è arrivato proprio contro la Reggina nella gara d’andata dell’8 dicembre scorso vinta 3-0 dai giallazzurri. I tiri dalla distanza dunque possono riaccendere la scintilla del gol.

Nelle ultime 6 partite infatti la capolista ha faticato non poco ad andare in rete. Ha realizzato solo 3 marcature di cui 2 nella stessa gara (con l’Ascoli). In pratica non ha segnato in 4 delle ultime 5 gare. Una media di 0,5 a match in controtendenza con l’1,7 registrato nelle precedenti 28 giornate. Un calo netto che ovviamente ha influito anche nel rendimento (solo 7 punti conquista).

I tiratori scelti

Ben Kone

Sono 6 gli specialisti che hanno firmato gli 8 gol da fuori area. Ad aprire la serie sono Luca Mazzitelli e Roberto Insigne, autori di 2 reti ciascuno dalla distanza. Poi ci sono Giuseppe Caso, Samuele Mulattieri, Daniel Boloca e Ben Kone con un sigillo. Tre attaccanti ed altrettanti centrocampisti. A parte Mulattieri, tutti hanno le carte in regola per incrementare il bottino in queste 4 ultime partite.

Contro la Reggina ad esempio rientrerà dalla squalifica Caso e forse Kone avrà una chance dall’inizio. Sono giocatori che possono fare la differenza anche da lontano. Il centrocampista ivoriano in particolare ci prova sempre dalla distanza.