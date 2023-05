Frosinone, una squadra in prestito

Finito il campionato, è iniziata l’operazione-Serie A. Tra le prime questioni da affrontare ci sono i giocatori a titolo temporaneo che hanno rappresentato la colonna portante della capolista. Sono 13 i giocatori di proprietà di altri club. Quale sarà il loro futuro? Per adesso l’unico certo di restare è Mazzitelli che sarà riscattato. Obiettivo-Mulattieri

Alessandro Salines Lo sport come passione

Quando il “precariato” va in paradiso (leggasi Serie A). Il Frosinone ha dominato la “B “grazie anche ai tanti giocatori arrivati in prestito da altre società. Un plotone di 13 elementi, più della metà titolarissimi della squadra di Grosso. La difesa ad esempio è stata imperniata su calciatori in prestito a partire dal portiere Turati fino a capitan Lucioni.

Cosa accadrà ora? Difficile dirlo, in ballo più interessi con la società proprietaria del cartellino che ha ovviamente il coltello dalla parte del manico. Nella costruzione dell’organico che affronterà la Serie A qualche elemento di questi potrebbe far comodo e quindi le valutazioni saranno fatte. Di sicuro c’è che Mazzitelli resterà: come da accordi presi il regista verrà riscattato dal Monza. Per gli altri girano ipotesi ed indiscrezioni.

Il quadro.

La formazione dei prestiti

Il difensore Ravanelli in prestito dalla Cremonese

Si potrebbe costruire un’intera squadra, per giunta competitiva, solo con i giocatori a titolo temporaneo. Ed oltre agli undici, ci sarebbe anche qualche buon rincalzo. Modulo 4-3-3: tra i pali Turati (in prestito dal Sassuolo); in difesa Sampirisi (Monza), Lucioni (Lecce), Ravanelli (Cremonese) e Frabotta (Juventus); a centrocampo un trio con Oliveri (Atalanta), Mazzitelli (Monza) e Kone (Torino); tridente d’attacco Mulattieri-Moro-Bocic. In panchina il secondo portiere Loria (Pisa) ed il jolly difensivo Monterisi (Lecce).

Insomma una formazione niente male che potrebbe ben figurare in Serie B. In particolare la difesa è per tre quarti quella titolare del Frosinone al completo. Solo Frabotta ha avuto meno spazio ed è stata l’alternativa a Cotali. Ma tutti i reparti sembrano ben coperti.

Il riscatto di Mazzitelli

Il centrocampista Mazzitelli sarà riscattato dal Monza (Foto © Mario Salati)

L’unica posizione definita è quella del centrocampista romano diventato un giocatore del Frosinone dopo la promozione. Il prestito dal Monza infatti prevedeva il riscatto obbligatorio in caso di Serie A. L’ufficialità ovviamente arriverà il 1 luglio quando riaprirà il mercato. Ma il dado è tratto.

Il Frosinone dunque ripartirà da Mazzitelli, un elemento che si è rivelato molto importante nell’economia del gioco di Grosso. Il fulcro del centrocampo. Un regista prezioso in entrambi le fasi, autore di 3 gol molto pesanti. Abile tra l’altro sui calci da fermo che nel calcio moderno rappresentano una risorsa fondamentale.

Turati, Lucioni, Sampirisi e Mulattieri: azioni in rialzo

Il portiere Turati è di proprietà del Sassuolo (Foto: Mario Salati © Alessioporcu.it)

Il portiere giallazzurro, in prestito secco dal Sassuolo, è stato tra le punte di diamante della capolista. I suoi numeri parlano chiaro: record di clean sheet (20 in 37 gare) e solo 24 gol subiti in 37 gare. Turati si è ambientato benissimo ed ha legato con la tifoseria. Alla fine della gara-promozione contro la Reggina non ha nascosto la volontà di rimanere.

“Ne sto parlando con il mio agente ma dipenderà dal Sassuolo”, ha detto l’estremo difensore. E proprio il club neroverde sembra voler puntare forte su Turati per il futuro come ha sottolineato l’ad Carnevali in una recente intervista.

Il difensore e capitano Lucioni è arrivato dal Lecce a titolo temporaneo

Idem per quanto riguarda capitan Lucioni in prestito dal Lecce. “Bisogna sedersi e comprendere i programmi futuri delle 2 società – ha sottolineato il difensore –Malgrado l’età vorrei giocarmi una carta in A. Il Frosinone ha recepito la mia apertura al dialogo”. Anche il difensore Sampirisi (proprietà Monza) ha strizzato l’occhio ad una sua permanenza a Frosinone.

E’ chiaro che conterà e pure parecchio la volontà del club giallazzurro che quasi sicuramente cercherà di trattenere il bomber Mulattieri facendo leva sul diritto di riscatto. L’Inter però dovrebbe esercitare il controriscatto. Il direttore Guido Angelozzi incontrerà presto i dirigenti dell’Inter per trovare una soluzione.

La situazione di tutti prestiti

Ben Kone rientrerà al Torino (Foto © Mario Salati)

Ad oggi difficile prevedere il futuro degli altri giocatori a titolo temporaneo. Sicuramente torneranno alla base e poi si vedrà. Il secondo portiere Loria rientrerà al Pisa come il difensore Monterisi al Lecce. L’altro centrale Ravanelli è della Cremonese che potrebbe puntarci per la rosa che affronterà la Serie B dopo la retrocessione. Tuttavia il difensore trentino è stato un punto fermo della capolista e forse un tentativo di conferma verrà fatto.

I centrocampisti Kone e Oliveri torneranno rispettivamente al Torino ed all’Atalanta. Come il centravanti Moro che riabbraccerà il Sassuolo. Fine prestito anche per l’esterno Bocic: rientrerà a Pescara.

Prestiti di ritorno

Il centrocampista Ricci tornerà al Frosinone dopo il prestito al Karagumruk in Turchia

Ma l’area tecnica del Frosinone dovrà lavorare anche sui giocatori che rientreranno dopo l’anno trascorso in altre società. Sono undici. Il portiere Vettorel (Monopoli), il terzino Klitten (Silkeborg), i difensori centrali Kremenovic (NPA Hebar) e Bevilacqua (Pergolettese), i centrocampisti Ricci (Karagumruk), Bozic (Maribor), Haoudi (Turris), gli attaccanti Volpe (Pergolettese), Luciani (Siena), Stampete (Recanatese) e Satariano (Balzan).

Il Frosinone dovrà trovare loro una sistemazione. Improbabile che possano restare anche se nel calcio mai dire mai. Ad eccezione di Ricci, si tratta di giovani che potrebbero continuare a fare esperienza nelle serie inferiori.