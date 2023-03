I bookmakers incoronano il Frosinone

[PRONOSTICI] Sabato a Perugia la capolista riparte da una certezza: il primato è talmente saldo che le agenzie di scommesse ritengono scontata la promozione e non la quotano più. Anche il primo posto viene dato molto probabile

Alessandro Salines Lo sport come passione

Sono ovviamente ammessi gli scongiuri di ogni tipo. La scaramanzia infatti non è mai troppa in questi casi. E nel calcio è un vero fattore, a volte più di un bomber o un fantasista. I tifosi lo sanno benissimo, ancor di più i protagonisti sul campo. Ma allo stesso tempo non si può far finta di niente di fronte all’ennesima previsione sul campionato del Frosinone. Anzi più che un pronostico suona come una sentenza: la promozione diretta dei giallazzurra non viene più quotata dai bookmakers negli ultimi aggiortamenti effettuati dalle agenzie di scommesse.

Neppure la sconfitta contro il Cosenza ha scalfito le certezze dei “betting-analyst” che per mestiere studiano le competizioni sportive per cercare poi di prevederne gli esiti. Insomma la settimana della ripartenza del torneo dopo la sosta è iniziata nel segno del Frosinone, ormai strafavorito alla Serie A.

Una promozione non quotata

Il Frosinone schierato

A)d 8 giornate dalla fine e con 11 punti di vantaggio sulla terza (Sudtirol) il Frosinone ha ormai blindato la promozione. Almeno stando alle analisi dei bookmakers delle principali società di scommesse. Oltre i numeri, la squadra di Grosso in questi mesi si è guadagnata grande credibilità dal punto di vista del gioco. E non è un caso che sia in testa da ottobre.

A conferma della fiducia riposta nella formazione giallazzurra ci sono le quote per il primo posto. Malgrado il Genoa si sia avvicinato (è a -6) e nelle ultime 6 gare abbia conquistato 14 punti, il Frosinone resta la squadra che ha più chance di chiudere in testa. Il valore è di 1,15. Mentre il primato del Genoa è quotato a 5,00 per Bet365, 4,75 per Snai e 4,50 per Sisal. Quasi impossibile da raggiungere invece per il Sudtirol con quote che vanno a 50,00 ad 81,00. Insomma il Frosinone ha un piede e mezzo in Serie A con tanto di primo posto finale.

Le altre promozioni

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa

Il Genoa, secondo con un vantaggio di 5 punti sul Sudtirol, è il maggiore accreditato a conquistare la seconda promozione diretta. La quota è di 1,05 che la dice lunga. Il Sudtirol invece è in corsa ma non sarà facile come confermano i valori dati dai bookmakers che variano da 4.50 (Sna e Novibet) e 4,00 Sisal. Anche il Bari, malgrado le 6 lunghezze di ritardo sul Genoa, ci crede ancora con quote che si attestano tra 4,00 (Sisal) e 4,50 (Snai e Novibet).

Per la promozione, a questo punto ai playoff, è il Cagliari di Ranieri a godere dei favori del pronostico con 3,75. Poi Pisa (5,75), Parma (6,25), Reggina (6,75), Palermo (7) e Ternana (13).

Corsa a 2 per lo scettro di re dei bomber

L’attaccante Cheddira, capocannoniere della Serie B con Lapadula (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it)

Anche il titolo di capocannoniere appassiona gli scommettitori. C’è grande incertezza con Lapadula del Cagliari e Cheddira appaiati con 15 reti. Due attaccanti forti ed in grado entrambi di prevalere. Neppure i bookmakers si sbilanciano più di tanto.

Leggermente in vantaggio Lapadula con 2,25 (Snai) e 2,50 (Sisal). A ruota Cheddira 2,50 (Snai) e 2,75 (Sisal). Brunori del Palermo, secondo a 14 gol, è quotato 3,75. Poca fiducia in un exploit finale di Mulattieri. Il centravanti del Frosinone ha realizzato 10 gol ed è reduce da una bella doppietta con l’Under 21. Il suo successo nella classifica marcatori è dato a 18,00 (Goldbet).

Spal e Brescia, spettro retrocessione

Massimo Oddo, allenatore della Spal

Neppure il blasone ha fatto cambiare idea agli analisti delle agenzie di scommesse. Spal e Brescia, le ultime 2 della classifica a -4 dai playout, sono le principali candidate a scendere in Serie C. La retrocessione è quotata 1,25 (Sisal) e 1,15 (Snai e Novibet). A rischio anche la posizione di Cosenza e Venezia. I calabresi, malgrado il clamoroso successo a Frosinone che li ha proiettati a quota 32, non hanno molte chance di salvezza secondo le agenzie di scommesse (1,44 per Sisal, 1,35 Snai e Novibet).

Poco più alte le quote dei lagunari: 3,50 (Snai), 2,75 (Novibet) e 2,70 (Sisal). Ma anche il Perugia, prossima avversaria del Frosinone, viene monitorato. La retrocessione di Castori e soci (33 punti come il Venezia) è pagata 3,50 da Sisal, 3,25 da Snai e 3,20 da Novibet.

