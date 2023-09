L’assist di Legambiente per mandare in gol Mastrangeli sulla mobilità urbana

Sindaco "bomber" su un argomento che lo vede "campione": Chi non sta con lui su green e mobilità urbana è fuori dalla maggioranza

Il sito internet della UEFA (quello ufficiale del calcio europeo) pubblica una sezione dedicata alle migliori coppie di attaccanti degli ultimi 20 e 30 anni per gol e assist. Tiene contro di tutte le squadre e campionati europei. Per i campionati di calcio di serie A italiani, sono riportate le immagini di coppie gol entrate nella leggenda. Come Vialli-Mancini; Baggio-Schillaci; Gullit-Van Basten; Maradona-Careca; Eto’o-Milito; Vieri- Ronaldo, Graziani-Pulici; Conti-Pruzzo; D’Amico-Chinaglia.

Sono state coppie di giocatori d’attacco fantastiche, in grado di mettere sempre in condizione il compagno di squadra di segnare gol epici. Bisognava solo spingere il pallone in rete e poi esultare insieme per il risultato raggiunto.

Da ieri il sito dovrà essere aggiornato con una nuova coppia – gol. Di Frosinone città. Quella formata da Stefano Ceccarelli (Presidente di Legambiente) e Riccardo Mastrangeli (Sindaco di Frosinone). Il motivo di questa nuova coppia gol ciociara è abbastanza semplice da spiegare. Sia dal punto di vista amministrativo, che politico.

Lo spiegone.

La coppia che spacca, e che va a rete

L’intervento del sindaco

Si è svolto ieri presso il ristorante Memmina di Frosinone l’atteso convegno dal titolo “mobilitiamo la città” , organizzato dal circolo cittadino di Legambiente Il Cigno. All’incontro era presente anche il sindaco di Frosinone.

Legambiente, per bocca del suo presidente Stefano Ceccarelli ha elencato una serie di criticità esistenti nel Capoluogo. Da anni. Ha puntato il dito sulla qualità della vita sostenibile. Ad esempio: ci sono troppe auto in circolazione, che inevitabilmente creano smog e conseguenti danni alle vie respiratorie dei cittadini. Una tesi sostenuta da tempo anche dal sindaco. Che proprio per questo ha fatto della nuova mobilità sostenibile la bandiera di questo suo mandato. Cioè? Mastrangeli vuole meno macchine in giro sulle strade di Frosinone, meno traffico a rallentare la vita dei frusinati, meno smog sputato dalle marmitte nell’aria che poi i cittadini respirano.

Il Presidente di Legambiente è convinto che sia la strada giusta. Ed ha aggiunto all’elenco della spesa già elaborato dal sindaco anche più marciapiedi in città, ulteriori piste ciclabili, maggiori parcheggi, la ZTL per il centro storico e la disponibilità di piazze dedicate alla socialità. Riconoscendo che l’amministrazione Mastrangeli, dal punto di vista della mobilità sostenibile, sta assumendo iniziative in linea con quelle richieste da Legambiente.

Messa così bastava spingerla in porta

Stefano Ceccarelli

Di fatto una vera e propria palla gol. Un assist meraviglioso di Ceccarelli solo da spingere in rete. Ed il sindaco di Frosinone, tolta la giacca blu d’ordinanza e indossata la maglietta del bomber Mazzitelli, ha fatto gol. Il Primo cittadino non aspettava altro per confermare, non solo ai vertici di Legambiente, ma a tutta la città di Frosinone, che l’amministrazione andrà avanti con tutte le iniziative in cantiere.

Quindi con il Brt, con le piste ciclabili, con le ZTL, con l’elettrico, con l’intera pedonalizzazione di Piazzale Kambo. In sintesi, avanti con la rivoluzione della mobilità urbana, che tutti dovranno metabolizzare ed accettare. Senza se e senza ma. Indietro non si torna. Questo il Mastrangeli pensiero. (Leggi qui: Bus Rapid Transit: ecco la gara. E leggi anche Piste ciclabili: ecco la relazione sulla fattibilità).

Ma Legambiente ed il suo presidente Ceccarelli hanno fornito al sindaco un assist non solo amministrativo. Ma anche di carattere politico. Certamente di non minore valenza.

La domanda sui “no green” in maggioranza

E’ accaduto quando il leader cittadino degli ambientalisti, con il chiaro obiettivo di stanarli, ha chiesto al sindaco: “Cosa c’è dietro i contrari (alla rivoluzione green) presenti nella sua maggioranza? Perché ci sono tutte queste resistenze? La vicenda delle ciclabili allo Scalo rappresenta non un banale incidente di percorso. Va bene il dialogo, ma ora sembra ci sia una certa riluttanza” . Una palla goal mostruosa.

Musica per le orecchie di Mastrangeli che, dopo l’accorato appello di Ceccarelli ha sfoderato uno dei suoi migliori sorrisi. Perché adesso quelli che stanno mettendo i bastoni tra le ruote della nuova Mobilità Sostenibile disegnata da Riccardo Mastrangeli dovranno spiegare perché. Se lo stanno facendo perché non credono che siano misure adeguate per abbattere lo smog. O se lo stanno facendo solo per logorare il sindaco.

Chiaro che i malpancisti adesso, anche dopo l’esortazione pubblica di Legambiente, dovranno uscire allo scoperto. I contrari ed i dubbiosi verso le iniziative dell’amministrazione Mastrangeli, in termini di una nuova mobilità urbana, che siedono in maggioranza dovranno spiegare ai cittadini ed ai propri elettori i veri motivi della loro contrarietà. Non potranno più farlo solo durante le riunioni della coalizione di pre-consiglio (spesso piuttosto animate).

Dovranno convincere tutti che dietro questi distinguo non si celino altre motivazioni, come sospettato da Legambiente.

Chi è contrario si metta a bordo campo

Il Sindaco Riccardo Mastrangeli ieri da Memmina è stato, ancora una volta molto chiaro e determinato.

La strada tracciata per l’ambiente e la mobilità urbana è questa. Senza possibilità di rallentamenti o di ripensamenti. Chi è contrario può tranquillamente accomodarsi altrove. Ed a prescindere dal ruolo che ricopre nell’amministrazione.

Intanto, oggi il Sindaco del capoluogo invierà all’Uefa, per l’aggiornamento del sito dei bomber europei, una sua foto recente con la maglietta del Frosinone. Ovviamente, insieme a quella di Ceccarelli. Con tanti ringraziamenti.