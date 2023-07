Mazzitelli, prove tecniche da capitano e leader

Il regista, riscattato dal Monza, sempre più centrale nel progetto tecnico-tattico del Frosinone. Dopo le esperienze con Roma, Genoa e Sassuolo, avrà l’occasione di giocare in Serie A da protagonista. Il club giallazzurro spera che possa dare un contributo importante alla salvezza. Mercato: ufficiale Romagnoli, sirene turche per Caso

Alessandro Salines Lo sport come passione

Studia da leader e capitano. A 27 anni avrà la grande occasione di giocare in Serie A da protagonista nel Frosinone dove ha contribuito a conquistare la terza storica promozione nel massimo campionato tricolore. Per Luca Mazzitelli sarà una stagione fondamentale per la sua carriera: il club giallazzurro è pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo e la fascia per cercare di trascinare la squadra verso l’agognata salvezza. Nelle 3 amichevoli è stato capitano, regista ed ha preso per mano il gruppo. D’altronde è stato il primo rinforzo grazie al riscatto dal Monza ed Eusebio Di Francesco lo conosce bene per averlo allenato al Sassuolo.

“A Monza pensavo di restare. Aver dovuto dimostrare ancora una volta di meritare la Serie A è stata una rivincita. Il prossimo anno voglio godermi questa ribalta. Il club mi ha riscattato e confido di riuscirci. Sono cresciuto nella Roma e ora giocherò anche nello stadio della mia città. Ho già la pelle d’oca”, ha detto Luca in una recente intervista.

Colpo di fine agosto

Luca Mazzitelli esulta con i compagni (Foto © Mario Salati)

Mazzitelli è arrivato al Frosinone il 23 agosto dell’anno scorso dopo una trattativa lunga e laboriosa condotta magistralmente dal direttore Guido Angelozzi. E proprio il plenipotenziario dell’area tecnica frusinate è stato decisivo. “Angelozzi, che conosco, mi ha cercato tanto e quindi la scelta l’ho fatta anche per lui”, ha confessato Mazzitelli. Il rapporto tra i 2 è di vecchia data: nel febbraio del 2016 stato il direttore a portare il centrocampista dalla Roma al Sassuolo.

Reduce dalla promozione col Monza, Luca è stato uno dei pilastri della squadra di Grosso per qualità ed esperienza. Un giocatore fondamentale nell’economia del gioco: regista e flangiflutti davanti la difesa. Il perno in un centrocampo formato da altri elementi di spessore come Boloca, Rohden, Kone, Garritano e la rivelazione Gelli. I suoi numeri con il Frosinone parlano chiaro: 25 presenze, 3 gol (1 nella gara col Genoa valsa il primo posto) e 5 assist.

Riscatto e primo rinforzo

Eusebio Di Francesco

All’indomani della promozione Mazzitelli è stato riscattato dal Monza. Il centrocampista infatti era arrivato in prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie A e con il 50% delle presenze. E’ stato in pratica il primo rinforzo in vista della nuova stagione. Inevitabile la sua centralità nel progetto tecnico-tattico di Di Francesco. Mazzitelli fungerà da regista nel centrocampo giallazzurro ma può essere impiegato anche da mezzala o da mediano in una linea a 2. Un elemento duttile, dotato di ottima tecnica e buona visione di gioco. Abile nei calci piazzati e con la giusta personalità.

Probabilmente sarà anche il capitano del nuovo Frosinone e dovrebbe avere la possibilità di giocare con continuità in quella Serie A che ha frequentato (49 partite e 1 gol) con Roma, Sassuolo e Genoa. In una squadra in continuo rinnovamento Mazzitelli può diventare un punto di riferimento in campo e fuori.

Mercato: ufficiale Romagnoli, sirene turche per Caso

Giuseppe Caso

A proposito di giocatori d’esperienza, il Frosinone in queste ore ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo (contratto fino al 2025) del difensore centrale Simone Romagnoli, 33 anni, ex Lecce. Vanta 71 presenze in Serie A e 2 reti spalmate in una decina d’anni tra Pescara, Carpi. Bologna, Empoli e Lecce. Un giocatore che regalerà al reparto esperienza e sostanza. Un reparto ancora incompleto ma che prende forma dopo gli arrivi di Marchizza ed ora di Romagnoli.

Sirene turche per Caso. Secondo alcuni media locali l’attaccante sarebbe attenzionato dall’Ankaragücü, club di Ankara della Superlega turca. E’ chiaro che il Frosinone potrebbe privarsi dell’esterno soltanto di fronte ad un’offerta irrinunciabile. Nei prossimi giorni ne sapremo di più. Sempre sul fronte cessioni, dopo Vettorel e Cangianello ceduti al Gubbio ed alla Lucchese, saluta un altro giovane: l’attaccante Luciani passato in prestito al Messina.