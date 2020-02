Il Frosinone non si ferma più: batte l’Entella ed è 4°

Battuta l'Entella grazie ad una rete dell'attaccante al 12' della ripresa dopo un legno colpito da Ciano. Nel primo tempo si fa male Capuano che deve uscire, bene Krajnc che lo sostituisce. Grande prestazione sotto il profilo del carattere per la squadra di Nesta che sale al 4° posto in classifica. Qualche recriminazione nella prima frazione di gioco per un presunto rigore non concesso allo scadere

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano (49’ pt Krajnc); Salvi, Rohden, Maiello, Tabanelli, Beghetto; Dionisi, Ciano.

A disposizione: Iacobucci, Bastianello, Zampano, Gori, Citro, Haas, Novakovich, Vitale, Szyminski, D’Elia, Ardemagni.

Allenatore: Nesta.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Sala; Settembrini, Paolucci, Mazzitelli Currarino; De Luca M. (39’ pt Mancosu), G. De Luca.

A disposizione: Paroni, Zaccagno, Chajia, Crialese, Nizzetto, Buso, Adorjan, De Col, Toscano, Andreis, Poli.

Allenatore: Boscaglia.

Arbitro: sig. Luca Massimi di Termoli; assistenti; sigg. Francesco Fiore di Barletta e Robert Avalos di Legnano (Mi); IV uomo sig. Marco Acanfora di Castellammare di Stabia (Na).

Note: Spettatori totali 10.917; abbonamenti 10.406; paganti 511 di cui biglietti ospiti 4; Incasso: euro 59.491,69 (incluso rateo abbonati); angoli: 7-4 per il Frosinone; ammoniti: 11’ pt Coppolaro, 37’ pt Settembrini, 32’ st Beghetto, 33’ st Chiosa, 47’ st Krajnc, 50’ st Chjia; recuperi: 3’ pt; 5’ st.

Vince 1-0 il Frosinone grazie ad un gran gol di Dionisi e sale al quarto posto in classifica. Partita difficile, 98’ ad alta tensione. Ma la squadra di Nesta merita i tre punti e Dionisi si conferma bestia nera dei liguri.

GLI SCHIERAMENTI

Frosinone-Virtus Entella Foto © Emiliano Grillotti

Il Frosinone anti-Entella è per dieci-undicesimi quello che ha vinto ad Ascoli. Quindi Bardi tra i pali, Ariaudo al centro del pacchetto difensivo con Brighenti e Capuano a supporto centrale. I cursori sono Salvi e Beghetto, il regista è Maiello con Tabanelli e Rohden intermedi. Le novità rispetto al ‘Del Duca’ sono rappresentate dai ritorni di Ciano e Dionisi dal 1’. In panchina l’ultimo arrivato in casa giallazzurra, vale a dire l’attaccante Ardemagni. Indisponibile Paganini per un problema muscolare.

Boscaglia nel suo 4-3-1-2 recupera tre giocatori rispetto alla gara pareggiata con la Cremonese. Contini tra i pali, nella difesa a quattro Chiosa e il rientrante Pellizzer sono i centrali, Coppolaro e Sala sono i terzini. In mezzo al campo Paolucci è il metronomo, l’ex del Cittadella Settembrini e il neo acquisto Mazzitelli sono le mezze ali. Alle spalle dei due De Luca, l’ex barese Giuseppe e Manuel scuola-Torino, c’è Currarino che l’Entella prelevò due anni fa dalla Lavagnese.

CONTATTO DUBBIO IN AREA

È il Frosinone che prende dall’inizio le redini del match, con i liguri ben coperti sotto la linea del pallone. Al minuto 2 bella imbucata di Salvi per Ciano, il cross ad uscire però prende in controtempo Dionisi. Frosinone vicino al vantaggio al 3‘: la difesa ligure respinge alla meno peggio un cross da sinistra di Beghetto, ottimo controllo di Tabanelli che sfiora l’incrocio alla sinistra di Contini.

La squadra di Boscaglia non sta a guardare, al 4’ una bella azione partita dai piedi di Manuel De Luca, fa buona guardia il pacchetto arretrato davanti a Bardi. Dall’altra parte Beghetto si fa trovare nel cuore dell’area biancazzurra ma il cross è deviato in angolo da Chiosa.

Bella azione del Frosinone al 7’: pallone di Maiello che entra in percussione nella mediana ligure ed apre per Salvi che sposta l’azione su Beghetto, cross al volo e Paolucci colpisce palla e sfiora la gamba di Dionisi in area. Per il signor Massimi non ci sono gli estremi per il rigore.

Frosinone-Virtus Entella Foto © Mario Salati

La partita sale anche sotto il punto di vista dell’agonismo. Ne fa le spese Coppolaro che è il primo ad entrare nel tabellino degli ammoniti. Al 13’ l’Entella chiama con Giuseppe De Luca alla parata Bardi, palla in angolo ma sul cross è in offside Manuel De Luca. Dopo un ottimo avvio il Frosinone trova qualche difficoltà ad aprire il ventaglio delle soluzioni offensive, l’Entella è sempre molto attento in fase di non possesso e corto nella zona mediana del campo dove la formazione di Boscaglia fa grande densità.

Qualche problema per Manuel De Luca e Mazzitelli dopo un contrasto fortuito a metà campo, entrambi devono ricorrere alle cure dei sanitari e poi tornano in campo regolarmente.

DIONISI-CIANO MA…

L’Entella prende coraggio e fa salire la linea di gioco, il Frosinone adesso fa più fatica a tenere l’insediamento nella metà campo ospite anche perché i liguri fanno maggiore possesso e si trovano con maggiore pulizia nei passaggi rispetto ai canarini. Al 28’ Entella pericolosissima: Mazzitelli taglia come un fulmine il fianco destro dei giallazzurri, cross e grande chiusura di Beghetto su Coppolaro che si era catapultato in area giallazzurra.

Al 33’ è il momento migliore per l’Entellla che attacca l’area canarina dai due fianchi, la difesa regge bene l’urto sugli affondo di Sala e Paolucci e sulla percussione centrale di Giuseppe De Luca. Ma la grande occasione capita sui piedi di Dionisi e Ciano al 35’: gran lavoro di Tabanelli al limite, palla nello spazio per Dionisi che supera Contini ma Chiosa e Pellizzer chiudono su Ciano che qualche centimetro avanti rispetto al pallone.

L’Entella respira anche al 36’ quando il cross da sinistra di Beghetto è preda di Contini. Secondo giallo per l’Entella quando, sulla prosecuzione dell’azione, Settembrini arpiona le gambe di Tabanelli che stava per involarsi verso il limite dell’area ligure.

Frosinone – Virtus Entella L’infortunio a Capuano. Foto © Mario Salati

Nel frattempo esce Manuel De Luca per Mancosu al 39’. E il Frosinone non sfrutta una palla morta nell’area dell’Entella con tutti ad affannarsi attorno ad una sfera che sembra un coniglio impazzite in una selva di gambe.

Nei 3’ di recupero una punizione di Ciano per fallo su Beghetto ma sul pallone che atterra al centro dell’area piccola entrano in collisione Capuano e Brighenti con la maglia del difensore giallazzurro tirata prima del calcio fortuito in pieno volto. Capuano deve lasciare il campo in barella per un taglio al setto nasale, al suo posto entra Krajnc poco prima del rientro negli spogliatoi per la fine del primo tempo.

PALO DI CIANO, GOL DI DIONISI

Il Frosinone riparte di gran carriera e al 3’ sfiora il sfiora il vantaggio: punizione di Maiello, Chiosa respinge sui piedi su Salvi che leggermente spostato sulla destra, nel cuore dell’area ligure, prende la mira ma spara fuori di poco. È la squadra di Nesta che spinge ma l’area biancazzurra è ben presidiata.

Cambio al 9’ per l’Entella: fuori Settembrini e dentro Toscano. Due angoli di fila intorno all’11’. E sul giro-palla del secondo arriva il vantaggio col brivido: prima palo piano di Ciano, poi è Dionisi che raccoglie la sfera dal limite, elude la marcatura di un avversario e scarica una bordata sotto l’incrocio alla sinistra di Contini.

Risale all’improvviso, magia di un gol, anche l’urlo della Nord che si era sopito.

Frosinone-Virtus Entella Foto © Mario Salati

Una disattenzione in copertura da parte di Ciano spiana la strada a Currarino e Mazzitelli, si ostacolano quel tanto che basta a spedire il pallone alto. Con Ariaudo che si fa male dopo il tentativo di Ariuado di chiudere in scivolata.



È ancora l’Entella a farsi pericolosa con Toscano che duetta a destra e va al cross, grande chiusura di Brighenti in angolo. Nesta si sbraccia per far salire una squadra che rischia di chiudersi in largo anticipo. Al 21’ bella manovra del Frosinone partita dai piedi di Maiello e proseguita per Dionisi che appoggia a Gori quindi Beghetto raccoglie a sinistra, vede accorrere Ciano ma la spallata di Sala sull’attaccante canarino evita il 2-0.

Il Frosinone reclama in blocco il calcio di rigore, niente di fatto per Massimi. In contropiede il Frosinone spreca, palla troppo lunga di Gori sulla chiusura di Beghetto dalla parte opposta.

FINALE AL CARDIOPALMO

Ultimo cambio nell’Entella: dentro Chajia per Currarino, tatticamente non cambia nulla. Iniziano a fioccare gli ammoniti: prima Beghetto per un fallo su Toscano, poi Chiosa sul tentativo di affondo da parte di Ciano. Frosinone ad un passo dal 2-0 al 35’: angolo di Ciano, Ariaudo stacca di testa, pallone di poco alto.

È un Frosinone diverso rispetto a quello immediatamente dopo il vantaggio. Ma l’Entella quando attacca per vie centrali è pericolosa e al 39’ ci vuole un grande intervento di Ariaudo per mettere la parola fine ad un dialogo su Mancosu. Che al 40’ infila in rete ma la difesa giallazzurra lo lascia almeno un metro oltre la linea, in fuorigioco.

Frosinone-Virtus Entella Foto © Mario Salati

Ultimo cambio anche per Nesta: dentro D’Elia per Beghetto. A 2’ dal 90 D’Elia non trova il pallone in area, A 1’ dal 90’ Mancosu fallisce un occasione ghiotta senza marcatura sul cross di Coppolaro.

Partita al cardiopalmo. Cinque di recupero, sale ancora l’urlo della Nord. Il Frosinone stringe i denti. Sale Gori ma il pallone per Tabanelli non è preciso. Giallo anche per Krajnc. L’Entella a testa bassa. Ma il Frosinone chiude tutti i boccaporti e al triplice fischio finale arriva la giusta esultanza anche per una classifica che fa sorridere.