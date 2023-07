Battesimo del fuoco, ma il Frosinone spera nella magia dello “Stirpe”

La Lega ha varato il nuovo campionato che scatterà il 20 agosto e si chiuderà il 26 maggio 2024. I ciociari inizieranno con 2 gare in casa di fila: i campioni d’Italia del Napoli e l’Atalanta. Derby georgiano Kvernadze-Kvaratskhelia. In campo anche a Natale: i giallazzurri sfideranno Lazio e Juve. Angelozzi serafico: “Tutte le gare sono difficili, saremo pronti”. Stirpe: "Servirà il massimo da parte di ogni componente"

Un bravo sceneggiatore forse non avrebbe potuto fare meglio. Il ritorno del Frosinone in Serie A è da film: esordio allo “Stirpe” contro i campioni d’Italia del Napoli, di fronte le 2 squadre che hanno dominato i principali tornei nazionali, derby georgiano tra i talenti Kvernadze e Kvaratskhelia, 2 ex allenatori (Di Francesco e Garcia) della Roma avversari. E per non farsi mancare nulla alla seconda i giallazzurri resteranno allo “Stirpe” per sfidare l’Atalanta di Gasperini che nella Serie A 2018-2019 aveva rifilato ai ciociari 9 reti e mai battuta nei 6 precedenti.

Insomma una strana partenza con le prime 2 in casa. Durissima ma la spinta e l’entusiasmo dei tifosi potrebbero dare una grossa mano al Frosinone che concluderà il campionato tra le mura amiche contro l’Udinese. Sperando che sia la festa-salvezza. Dunque la Lega Serie A ha varato il nuovo calendario ancora una volta asimmetrico (la sequenza delle partite è diversa tra andata e ritorno). Si partirà tra sabato 19 e domenica 20 agosto, il sipario scenderà il 26 maggio.

Il percorso del Frosinone

Come detto la squadra di Di Francesco partirà con 2 match interni molto difficili. Ma sarà anche l’occasione per provare ad iniziare col piede giusto, sfruttando il fattore campo. Poi un po’ di strada pianeggiante: Udinese in trasferta, Sassuolo tra le mura amiche e sfida a Salerno. Dopodiché 2 giornate abbastanza complicate con Fiorentina allo “Stirpe” (turno infrasettimanale del 27 settembre) e partita all’Olimpico con la Roma. Tra l’8^ e l’11^ giornata 4 incontri che potrebbe dire tanto in chiave salvezza: Frosinone-Verona, Bologna-Frosinone, Cagliari-Frosinone e Frosinone-Empoli.

Alla 12^ ed alla 14^ i canarini saranno di scena a San Siro per affrontare Inter e Milan. In mezzo l’altra neo promossa Genoa. Torino, Lecce e durante le festività natalizie un grande doppio appuntamento: prima allo “Stirpe” contro la Juve e poi all’Olimpico con la Lazio. L’andata si chiuderà allo “Stirpe” col Monza.

L’inizio di girone di ritorno sarà un po’ più morbido: dopo la trasferta di Bergamo, partita interna con il Cagliari ed impegno a Verona. Bello tosto il miniciclo dalla 23^ alla 26^ con Milan, Fiorentina, Roma e Juventus. Poi il calendario sarà più equilibrato: Frosinone-Lecce, Sassuolo-Frosinone, Frosinone-Lazio, Genoa-Frosinone, Frosinone-Bologna. Tornerà la salita con le 2 trasferte di fila a Torino e Napoli. Nelle ultime 5 solo una big (l’Inter) e poi Salernitana, Empoli, Monza ed Udinese.

Le reazioni di Stirpe ed Angelozzi

Per il presidente Maurizio Stirpe l’esordio contro il Napoli, campione d’Italia, rappresenta un grande stimolo. “E’ un sollecito in più a farci trovare pronti – ha commentato – Si tratta di un impegno sicuramente improbo per il Frosinone ma se non dovessimo essere pronti al massimo delle nostre possibilità, potrebbe rivelarsi insormontabile. Il Frosinone ha un percorso davanti a sé ben definito, che non potrà essere modificato o condizionato. Tutte le nostre componenti dovranno trovare, e quindi far emergere, quel ‘quid’ in più necessario ad affrontare una competizione durissima e che lo è solitamente ancora di più per le neopromosse”.

Anche il direttore dell’area tecnica Guido Angelozzi tra una trattativa, un acquisto ed una cessione ha commentato il calendario. Dall’alto della sua esperienza appare molto serafico. “Troveremo subito la squadra campione d’Italia e una che disputa regolarmente le Coppe europee – ha osservato Angelozzi – Un inizio che non voglio definire difficile perché in serie A tutte le gare lo sono. Il Frosinone si preparerà bene per affrontare la stagione e siamo molto fiduciosi. Sappiamo a cosa andiamo incontro. Lavoreremo per cercare di ottenere il massimo in tutte le partite”.

Come per il Frosinone anche per Angelozzi è un ritorno in Serie A. “Ormai ho una certa età per poter “ammortizzare” anche certe emozioni – ha aggiunto – La Serie A l’ho fatta partendo dalla C2, scalando tutte le categorie. Posso dire che quando si riparte in qualsiasi categoria c’è una particolare emozione. Questo sì. Perché per me è il calcio a tutti i livelli a regalare un’emozione vera”. Il direttore assicura che il Frosinone sarà competitivo. “Il mercato è molto difficile, si lavora ogni giorno focalizzati sugli obiettivi – ha chiosato – Speriamo di arrivare, se non alla prima giornata o entro la fine di agosto, ad avere una formazione competitiva”.

Date e soste

Si partirà il 19 agosto e si chiuderà il 26 maggio (per dare poi spazio agli Europei 2024) con in mezzo un solo turno infrasettimanale. Le giornate saranno spalmate tra il venerdì ed il martedì sera. Si giocherà in 3 giornate anche durante le vacanze natalizie: il 23 ed il 30 dicembre e il classico appuntamento del 6-7 gennaio.

Il calendario delle giornate potrà però essere dimezzato perché dal 4 all’8 gennaio andrà anche in scena a Gedda in Arabia Saudita la nuova Supercoppa a 4 squadre che vedrà impegnate Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina. Ci saranno invece 4 soste per le nazionali: 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo. Il turno infrasettimanale è invece programmato per il 27 settembre.

Tutto il calendario, il girone d’andata

Andata, 1^ giornata (20 agosto): Bologna-Milan, Empoli-Hellas Verona, Frosinone-Napoli, Genoa-Fiorentina, Inter-Monza, Lecce-Lazio, Roma-Salernitana, Sassuolo-Atalanta, Torino-Cagliari, Udinese-Juventus. 2^ giornata (27 agosto): Cagliari-Inter, Fiorentina-Lecce, Frosinone-Atalanta, Verona-Roma, Juventus-Bologna, Lazio-Genoa, Milan-Torino, Monza-Empoli, Napoli-Sassuolo, Salernitana-Udinese. 3^ giornata (3 settembre): Atalanta-Monza, Bologna-Cagliari, Empoli-Juventus, Inter-Fiorentina, Lecce-Salernitana, Napoli-Lazio, Roma-Milan, Sassuolo-Verona, Torino-Genoa, Udinese-Frosinone.

4^ giornata (17 settembre): Cagliari-Udinese, Fiorentina-Atalanta, Frosinone-Sassuolo, Genoa-Napoli, Verona-Bologna, Inter-Milan, Juve-Lazio, Monza-Lecce, Roma-Empoli, Salernitana-Torino. 5^ giornata (24 settembre): Atalanta-Cagliari, Bologna-Napoli, Empoli-Inter, Lazio-Monza, Lecce-Genoa, Milan-Verona, Salernitana-Frosinone, Sassuolo-Juventus, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina. 6^ giornata turno (27 settembre): Cagliari-Milan, Empoli-Salernitana, Frosinone-Fiorentina, Genoa-Roma, Verona-Atalanta, Inter-Sassuolo, Juventus-Lecce, Lazio-Torino, Monza-Bologna, Napoli-Udinese

7^ giornata (1 ottobre): Atalanta-Juventus, Bologna-Empoli, Fiorentina-Cagliari, Lecce-Napoli, Milan-Lazio, Roma-Frosinone, Salernitana-Inter, Sassuolo-Monza, Torino-Verona, Udinese-Genoa. 8^ giornata (8 ottobre): Cagliari-Roma, Empoli-Udinese, Frosinone-Verona, Genoa-Milan, Inter-Bologna, Juventus-Torino, Lazio-Atalanta, Lecce-Sassuolo, Monza-Salernitana, Napoli-Fiorentina. 9^ giornata (22 ottobre): Atalanta-Genoa, Bologna-Frosinone, Fiorentina-Empoli, Verona-Napoli, Milan-Juventus, Roma-Monza, Salernitana-Cagliari, Sassuolo-Lazio, Torino-Inter, Udinese-Lecce. 10^ giornata (29 ottobre): Cagliari-Frosinone, Empoli-Atalanta, Genoa-Salernitana, Inter-Roma, Juventus-Verona, Lazio-Fiorentina, Lecce-Torino, Monza-Udinese, Napoli-Milan, Sassuolo-Bologna

11^ giornata (5 novembre): Atalanta-Inter, Bologna-Lazio, Cagliari-Genoa, Fiorentina-Juventus, Frosinone-Empoli, Verona-Monza, Milan-Udinese, Roma-Lecce, Salernitana-Napoli, Torino-Sassuolo. 12^ giornata (12 novembre): Fiorentina-Bologna, Genoa-Verona, Inter-Frosinone, Juventus-Cagliari, Lazio-Roma, Lecce-Milan, Monza-Torino, Napoli-Empoli, Sassuolo-Salernitana, Udinese-Atalanta. 13^ giornata (26 novembre): Atalanta-Napoli, Bologna-Torino, Cagliari-Monza, Empoli-Sassuolo, Frosinone-Genoa, Verona-Lecce, Juventus-Inter, Milan-Fiorentina, Roma-Udinese, Salernitana-Lazio. 14^ giornata (3 dicembre): Fiorentina-Salernitana, Genoa-Empoli, Lazio-Cagliari, Lecce-Bologna, Milan-Frosinone, Monza-Juventus, Napoli-Inter, Sassuolo-Roma, Torino-Atalanta, Udinese-Verona

15^ giornata (10 dicembre): Atalanta-Milan, Cagliari-Sassuolo, Empoli-Lecce, Frosinone-Torino, Verona-Lazio, Inter-Udinese, Juventus-Napoli, Monza-Genoa, Roma-Fiorentina, Salernitana-Bologna. 16^ giornata (17 dicembre): Atalanta-Salernitana, Bologna-Roma, Fiorentina-Verona, Genoa-Juventus, Lazio-Inter, Lecce-Frosinone, Milan-Monza, Napoli-Cagliari, Torino-Empoli, Udinese-Sassuolo. 17^ giornata (23 dicembre): Bologna-Atalanta, Empoli-Lazio, Frosinone-Juventus, Verona-Cagliari, Inter-Lecce, Monza-Fiorentina, Roma-Napoli, Salernitana-Milan, Sassuolo-Genoa, Torino-Udinese

18^ giornata (30 dicembre): Atalanta-Lecce, Cagliari-Empoli, Fiorentina-Torino, Genoa-Inter, Verona-Salernitana, Juventus-Roma, Lazio-Frosinone, Milan-Sassuolo, Napoli-Monza, Udinese-Bologna. 19^ giornata (7 gennaio 2024): Bologna-Genoa, Empoli-Milan, Frosinone-Monza, Inter-Verona, Lecce-Cagliari, Roma-Atalanta, Salernitana-Juventus, Sassuolo-Fiorentina, Torino-Napoli, Udinese-Lazio

Girone di ritorno

20^ giornata (14 gennaio): Atalanta-Frosinone, Cagliari-Bologna, Fiorentina-Udinese, Genoa-Torino, Verona-Empoli, Juventus-Sassuolo, Lazio-Lecce, Milan-Roma, Monza-Inter, Napoli-Salernitana. 21^ giornata (21 gennaio): Bologna-Fiorentina, Empoli-Monza, Frosinone-Cagliari, Inter-Atalanta, Lecce-Juventus, Roma-Verona, Salernitana-Genoa, Sassuolo-Napoli, Torino-Lazio, Udinese-Milan. 22^ giornata (28 gennaio): Atalanta-Udinese, Cagliari-Torino, Fiorentina-Inter, Genoa-Lecce, Hellas Verona-Frosinone, Juventus-Empoli, Lazio-Napoli-Mlian-Bologna, Monza-Sassuolo, Salernitana-Roma.

23^ giornata (4 febbraio): Atalanta-Lazio, Bologna-Sassuolo, Empoli-Genoa, Frosinone-Milan, Inter-Juventus, Lecce-Fiorentina, Napoli-Verona, Roma-Cagliari, Torino-Salernitana, Udinese-Monza. 24^ giornata (11 febbraio): Bologna-Lecce, Cagliari-Lazio, Fiorentina-Frosinone, Genoa-Atalanta, Juventus-Udinese, Milan-Napoli, Monza-Verona, Roma-Inter, Salernitana-Empoli, Sassuolo-Torino. 25^ giornata (18 febbraio): Atalanta-Sassuolo, Empoli-Fiorentina, Frosinone-Roma, Verona-Juventus, Inter-Salernitana, Lazio-Bologna, Monza-Milan, Napoli-Genoa, Torino-Lecce, Udinese-Cagliari

26^ giornata (25 febbraio): Bologna-Verona, Cagliari-Napoli, Fiorentina-Lazio, Genoa-Udinese, Juventus-Frosinone, Lecce-Inter, Milan-Atalanta, Roma-Torino, Salernitana-Monza, Sassuolo-Empoli. 27^ giornata (3 marzo): Atalanta-Bologna, Empoli-Cagliari, Frosinone-Lecce, Verona-Sassuolo, Inter-Genoa, Lazio-Milan, Monza-Roma, Napoli-Juventus, Torino-Fiorentina, Udinese-Salernitana. 28^ giornata (10 marzo): Bologna-Inter, Cagliari-Salernitana, Fiorentina-Roma, Genoa-Monza, Juventus-Atalanta, Lazio-Udinese, Lecce-Verona, Milan-Empoli, Napoli-Torino, Sassuolo-Frosinone

29^ giornata (17 marzo): Atalanta-Fiorentina, Empoli-Bologna, Frosinone-Lazio, Verona-Milan, Inter-Napoli, Juventus-Genoa, Monza-Cagliari, Roma-Sassuolo, Salernitana-Lecce, Udinese-Torino. 30^ giornata (30 Marzo): Bologna-Salernitana, Cagliari-Verona, Fiorentina-Milan, Genoa-Frosinone, Inter-Empoli, Lazio-Juventus, Lecce-Roma, Napoli-Atalanta, Sassuolo-Udinese, Torino-Monza. 31^ giornata (7 aprile): Cagliari-Atalanta, Empoli-Torino, Frosinone-Bologna, Verona-Genoa, Juventus-Fiorentina, Milan-Lecce, Monza-Napoli, Roma-Lazio, Salernitana-Sassuolo, Udinese-Inter

32^ giornata (14 aprile): Atalanta-Verona, Bologna-Monza, Fiorentina-Genoa, Inter-Cagliari, Lazio-Salernitana, Lecce-Empoli, Napoli-Frosinone, Sassuolo-Milan, Torino-Juventus, Udinese-Roma. 33^ giornata (21 aprile): Cagliari-Juventus, Empoli-Napoli, Genoa-Lazio, Verona-Udinese, Milan-Inter, Monza-Atalanta, Roma-Bologna, Salernitana-Fiorentina, Sassuolo-Lecce, Torino-Frosinone. 34^ giornata (28 aprile): Atalanta-Empoli, Bologna-Udinese, Fiorentina-Sassuolo, Frosinone-Salernitana, Genoa-Cagliari, Inter-Torino, Juventus-Milan, Lazio-Verona, Lecce-Monza, Napoli-Roma

35^ giornata (5 maggio): Cagliari-Lecce, Empoli-Frosinone, Verona-Fiorentina, Milan-Genoa, Monza-Lazio, Roma-Juventus, Salernitana-Atalanta, Sassuolo-Inter, Torino-Bologna, Udinese-Napoli. 36^ giornata (12 maggio): Atalanta-Roma, Fiorentina-Monza, Frosinone-Inter, Genoa-Sassuolo, Verona-Torino, Juventus-Salernitana, Lazio-Empoli, Lecce-Udinese, Milan-Cagliari, Napoli-Bologna. 37^ giornata (19 maggio): Bologna-Juventus, Fiorentina-Napoli, Inter-Lazio, Lecce-Atalanta, Monza-Frosinone, Roma-Genoa, Salernitana-Verona, Sassuolo-Cagliari, Torino-Milan, Udinese-Empoli. 38^ giornata (26 maggio): Atalanta-Torino, Cagliari-Fiorentina, Empoli-Roma, Frosinone-Udinese, Genoa-Bologna. Hellas Verona-Inter, Juventus-Monza, Lazio-Sassuolo, Milan-Salernitana, Napoli-Lecce