De Donatis azzera la giunta. Le dimissioni? In arrivo

A Sora azzerata la giunta e le deleghe ai Consiglieri. Attese nelle prossime ore le dimissioni del sindaco annunciate venerdì

Maurizio Patrizi Rem tene, verba sequentur

Il sindaco di Sora Roberto De Donatis ha azzerato la Giunta comunale, in attesa di rassegnare nelle prossime ore le sue dimissioni, come annunciato venerdì scorso al termine del Consiglio.

Due pagine, con il protocollo 10537, che revocano il vice sindaco Fausto Baratta, l’assessore alla Programmazione Economica Maria Gabriella Paolacci, l’assessore alle Attività Produttive Daniele Tersigni, l’assessore alle Politiche Sociali Veronica Di Ruscio, l’assessore all’Ambiente Natalino Coletta.

Nel Decreto si specifica che sono decadute anche tutte le deleghe assegnate ai Consiglieri Comunali.

La decisione di azzerare la giunta è stata presa per eliminare l’intera catena di comando in vista delle dimissioni del sindaco. Altrimenti, gli assessori sarebbero rimasti in carica e nel pieno dei poteri della Giunta.

Diplomazie al lavoro

Le diplomazie intanto sono al lavoro per ricomporre la maggioranza. Allargandola ai componenti che in questi cinque anni, a varie tappe e per vari motivi, ne sono usciti.

Sabato c’era stato l’appello alla collaborazione lanciato dal presidente del Consiglio Comunale Antonio Lecce. Una delle ipotesi alle quali si lavora è un Patto di fine consiliatura che accompagni la città fino alle elezioni, previste per ottobre. (Leggi qui Il patto di fine mandato per salvare il sindaco di Sora).