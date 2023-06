Frosinone, “road to Serie A”: tutte le tappe verso il sogno

Delineata la strada fino al debutto nel nuovo campionato. Gli appuntamenti, le date e soprattutto i crocevia della stagione. Si comincerà con l’incontro per la conferma del tecnico Grosso in programma nei prossimi giorni

Alessandro Salines Lo sport come passione

“Road to Serie A”. Si sta delineando la strada del Frosinone verso la Serie A. Le tappe, gli appuntamenti e soprattutto i crocevia. A poco più di 2 mesi dal via del campionato la rotta d’avvicinamento appare tracciata anche se manca ancora qualche dettaglio.

Dopo oltre un mese di celebrazioni e perché no di decompressione, si entra nel vivo della programmazione della nuova stagione tanto attesa dalla tifoseria che sogna ad occhi aperti le sfide con Napoli, Inter, Milan, Juve, Roma e Lazio. E già questa settimana è importantissima, se non decisiva per il futuro del Frosinone.

I giorni di Grosso

Fabio Grosso

Venerdì, o comunque nel fine settimana come d’altronde aveva anticipato Guido Angelozzi, la società incontrerà il tecnico Fabio Grosso. Un summit presumibilmente a tre con il presidente Maurizio Stirpe, il direttore dell’area tecnica e l’allenatore. Sul tavolo il rinnovo di Grosso e i programmi tecnici. Un summit dal quale dovrebbe uscire la fumata bianca sulla conferma dell’ex campione del mondo. Sarà una tappa fondamentale, un autentico snodo.

Una volta che sarà chiarita la posizione del tecnico, la programmazione partirà a spron battuto. C’è fiducia nel club. Il rinnovo di Grosso, accostato a più di qualche società, insomma dovrebbe arrivare dopo una condivisione dei progetti. “Il futuro del tecnico a rischio? Questa mi è nuova, se vuole andare via me lo dirà. Nel calcio comunque può succedere di tutto come l’addio di Maldini al Milan”, ha detto Angelozzi a Sky.

La conferenza di Stirpe e i 20 anni di presidenza

Il presidente Maurizio Stirpe

Il presidente tornerà a parlare a metà giugno e c’è grande attesa per il suo intervento. Le parole del patron sono sempre state pietre miliari per l’intero mondo-Frosinone. Il tradizionale appuntamento d’inizio stagione nella sala stampa dello stadio “Stirpe” del presidente diventa ancor più importante perché Stirpe non rilascia interviste da tempo e poi la conferenza coinciderà con i 20 anni di presidenza.

Un traguardo di grande rilievo: Stirpe è tra i presidenti più longevi d’Italia in un calcio sempre meno romantico. Un incontro quindi molto atteso. Il patron rivelerà i programmi, le novità in vista del prossimo campionato e potrebbe fare qualche annuncio. Di sicuro ribadirà la politica portata avanti in queste ultime 2 stagioni: niente spese folli e calcio sostenibile. Ed inoltre sarà l’occasione per tracciare un bilancio di 20 anni al timone della società ciociara.

Campagna abbonamenti

Salvatore Gualtieri

Altro momento importante della “road to Serie A” sarà indubbiamente la presentazione della campagna abbonamenti. Molto attesa da parte dei tifosi. Nella conferenza in programma allo stadio “Benito Stirpe” lunedì 19 il direttore marketing-comunicazione Salvatore Gualtieri illustrerà la campagna a partire dai prezzi dei vari settori.

Considerando l’entusiasmo della piazza dopo la promozione, la risposta dei sostenitori sicuramente non mancherà. Nella precedente avventura in Serie A (2019-2020) erano stati 11.197 gli abbonamenti sottoscritti. Un numero che può rappresentare un riferimento almeno da raggiungere.

Calciomercato e ritiro

Guido Angelozzi

Il 1 luglio scatterà ufficialmente la campagna acquisti e cessioni anche se il mercato è sempre aperto e gli operatori sono già a pieno regime. Sarà una sessione come al solito lunghissima e terminerà tra il 31 agosto ed il 1 settembre (la data non è stata ufficializzata). Per Angelozzi ed il suo staff saranno giorni molto intensi per rinforzare la squadra e definire varie situazioni come i tanti prestiti in entrata ed uscita. Il Frosinone dovrà pure decidere il futuro dei suoi gioielli come ad esempio Boloca richiesto in Serie A. Nelle ultime ore si è aggiunta la Fiorentina oltre a Sassuolo, Bologna e Lazio.

Luglio sarà anche il mese del raduno e dell’inizio della preparazione precampionato. Una fase cruciale che la scorsa stagione è stata decisiva per poi costruire la vittoria del campionato. Un anno fa il Frosinone ha iniziato a sudare molto presto: già dal 1 luglio con i test atletici a Ferentino e poi dal 2 ritiro a Fiuggi. Se resterà Grosso, lo schema non dovrebbe cambiare più di tanto sia per le date che per la località. Il tecnico abruzzese ritiene il periodo di preparazione fondamentale.

Caso nell’amichevole col Bari disputata l’estate scorsa

Poi ci saranno le amichevoli (nel 2022 la prima fu il 13 luglio). A luglio, intorno alla metà, sarà sfornato anche il calendario del campionato che rispetto alla Serie B sarà asimmetrico. L’ordine delle partite infatti non sarà lo stesso tra andata e ritorno come accade in Premier League. L’unico criterio del sorteggio sarà che il ritorno di una determinata partita non potrà essere disputato prima di 8 incontri.

Tutti in campo

Il centrocampista Mazzitelli esulta dopo il gol al Genoa (Foto © Mario Salati)

La rotta verso la Serie A ad agosto arriverà a destinazione. Nel weekend tra venerdì 18 e domenica 20 agosto scatterà il campionato che terminerà il 26 maggio 2024. Previste per adesso 3 soste: 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre. Non ci sarà la lunga pausa tra Natale e l’Epifania con le squadre di Serie A che scenderanno in campo anche sabato 30 dicembre in una sorta di “boxing day”. In campo poi pure sabato 6 gennaio, ma in questo turno saranno escluse Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina che in Arabia Saudita si contenderanno la Supercoppa Italiana.

Come al solito l’antipasto sarà la Coppa Italia che inizierà i primi di agosto. Il Frosinone entrerà in gioco ai trentaduesimi. Secondo alcuni calcoli in base al ranking i canarini affronteranno il Pisa allo “Stirpe”.

