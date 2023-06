Grosso sulla… Ribalta del Marsiglia ma il Frosinone resta in pole

[IL PUNTO] I media francesi hanno confermato l’interesse dell’Olympique per il tecnico. A caldeggiare il suo nome il direttore sportivo dei transalpini che ha lavorato con l’ex campione del mondo alla Juve. Ma il club ciociaro è fiducioso sul rinnovo del mister-promozione. Mercato: ipotesi Maksimovic per la difesa

Alessandro Salines Lo sport come passione

L’attesa forse si protrarrà fino a venerdì prossimo quando in tarda mattinata si svolgerà la conferenza stampa del presidente Maurizio Stirpe che alzerà il sipario sulla nuova stagione e dovrebbe sciogliere il nodo-Grosso. A distanza di 40 giorni dalla promozione matematica, il futuro del tecnico giallazzurro è ancora incerto. Il club giallazzurro vuole confermarlo come ha ripetuto più volte il direttore Guido Angelozzi, l’ottimismo resta alto ma fin quando non ci sarà la firma sul rinnovo tutto potrebbe accadere.

Poco o nulla è trapelato dalle riunioni societarie di questi giorni. Di certo c’è che in queste ore il nome di Fabio Grosso è gettonatissimo sui media e social francesi. Come già anticipato (leggi Dilemma-Grosso, settimana decisiva) è uno dei candidati alla panchina dell’Olympique Marsiglia libera dopo l’addio di Igor Tudor.

Grosso alla… Ribalta

Grosso con i suoi ragazzi sotto la Curva Nord: grande il feeling con la tifoseria

Dopo le prime voci d’inizio settimana, il nome di Grosso è diventato caldo sui media francesi come footmercato.net o le10sport.com. Il suo profilo è “sponsorizzato” da Javier Ribalta, direttore tecnico dell’Olympique. Il dirigente spagnolo ha lavorato con Grosso alle giovanili della Juventus. Il loro rapporto è molto solido, c’è grande stima reciproca. Ribalta evidentemente ritiene che possa essere l’allenatore giusto per la formazione francese, terza nell’ultimo campionato e qualificata ai playoff di Champions League. Tra l’altro Ribalta aveva cercato Grosso anche la stagione scorsa per portarlo Parma ma poi ha lasciato l’Emilia e quindi la trattativa non è proseguita.

Ma ovviamente Grosso non è l’unico candidato alla panchina dei francesi. L’Olympique segue infatti il più esperto Marcelo Gallardo, argentino fino ad ottobre 2022 al River Plate dove ha conquistato 14 titoli. Il tecnico piace in particolare a Pablo Longoria, giovane presidente dell’OM. Gallardo ha mostrato interesse anche se ha chiesto garanzie tecniche. Alla fine potrebbe diventare lui il candidato forte. E Grosso? Sempre secondo i media francesi l’allenatore italiano sarebbe lusingato ma il legame col Frosinone resta forte.

Fiducia in viale Olympia

Guido Angelozzi e Maurizio Stirpe

La conferma di Grosso, come è stato ripetuto più volte, resta molto probabile. La società ha sempre mostrato fiducia, convinta di aver instaurato con il tecnico un rapporto solido e leale. Convinta altresì di avere le carte in regola affinché Grosso possa firmare il prolungamento.

Lo stesso trainer non ha mai nascosto di aver lavorato benissimo in Ciociaria e di aver un feeling speciale con Stirpe ed Angelozzi. Insomma il Frosinone vuole ripartire da Grosso, principale artefice della promozione e di un campionato straordinario.

Mercato, girandola di idee

Roberto Insigne

Malgrado il nodo-allenatore non mancano ipotesi e voci di mercato. Le ultime riguardano l’interesse per il difensore centrale Maksimovic di 31 anni, svincolato a settembre 2022 dal Genoa, grande esperienza in Serie A (146 partite) tra Napoli e Torino. Potrebbe essere il sostituto di Lucioni vicino al Palermo dopo essere rientrato al Lecce per fine prestito. Sondaggio poi per il giovane attaccante argentino Soule della Juventus. Altro baby nel mirino è il polacco Wlodarczyk, punta del Gornik Zabrze. Non esclusa una proposta di rinnovo al centrocampista svedese Rohden.

Per quanto riguarda le cessioni, il Palermo sarebbe interessato anche a Roberto Insigne (scadenza 2024). L’attaccante campano, fratello d’arte, è stato uno dei punti di forza del Frosinone e non solo per gli 8 gol segnati. La società rosanero (nel mirino anche a Monterisi tornato a Lecce dopo il prestito) punta su un giocatore di qualità che può rappresentare un fattore per una squadra ambiziosa.