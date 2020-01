In Ciociaria neppure la politica programma il futuro

Il Pd non riesce a convocare il congresso, il centrodestra non ce la fa a riunirsi attorno allo stesso tavoli, i Cinque Stelle non hanno neppure iniziato uno “straccio” di radicamento sul territorio. Nei Comuni ogni tanto si accende qualche “fuoco”, ma in generale non si muove nulla di davvero rilevante.

Il dinamismo politico nazionale non arriva in provincia di Frosinone. Il Partito Democratico, nonostante i ripetuti annunci di disgelo, arranca da mesi nel fissare la data di un congresso che appare necessario per molteplici ragioni: locali (non si celebra da quattro anni) e nazionali (Zingaretti sta cambiando tutto). Il Movimento Cinque Stelle, nonostante la nomina di Luca Frusone a “facilitatore” nazionale, non ha neppure iniziato un serio processo di radicamento sul territorio.

Gianluca Quadrini con Roberto De Donatis

Il centrodestra ogni tanto si sveglia e annuncia un vertice di coalizione che però non si celebra. Intanto continuano le adesioni alla Lega e a Fratelli d’Italia, mentre Forza Italia si difende, anche con i “ritorni”, l’ultimo quello di Giuseppe Patrizi.

Le uniche novità arrivano dai Comuni. In pochi anni per tre volte ci sono state le dimissioni di massa: ad Anagni (dove il centrodestra ha vinto dopo il “suicidio” del centrosinistra), a Cassino (dove è avvenuto il contrario) e a Ceccano, dove invece Roberto Caligiore è stato ricandidato a furor di popolo.

Oggi ci sono fibrillazioni a Sora, dove il sindaco Roberto De Donatis fatica a trovare un punto di equilibrio in una maggioranza che ormai va avanti in ordine sparso. Ad Anagni Daniele Natalia deve fronteggiare i “ribelli” all’interno del centrodestra. Ad Alatri ormai Giuseppe Morini ha fatto il “callo” al fatto di amministrare tra le difficoltà politiche.

In realtà in Ciociaria il quadro politico appare ingessato, senza acuti. Come al solito si riaccenderà soltanto quando si arriverà ad elezioni politiche e regionali, ordinarie o anticipate che siano. Intanto però la realtà è che in provincia nemmeno la politica programma il futuro.