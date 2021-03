Nuova discarica di Roma: ai domiciliari Lozza e Tosini

Concussione, corruzione e operazioni con cui pilotare la scelta della nuova discarica di Roma su un'area ben precisa. Con queste accuse sono ai domiciliari.

L’operazione è il più grosso business ambientale dei prossimi anni. È quello per la realizzazione della nuova discarica per la città di Roma. È lei ad avere portato agli arresti domiciliari questa mattina l’imprenditore Valter Lozza e la dirigente regionale Flaminia Tosini.

Lui è l’uomo che è riuscito a realizzare le discariche più moderne nel Lazio, superando il concetto di immondezzaio che per decenni ha accompagnato il settore. Lei è una delle dirigenti più quotate per competenza e preparazione: raramente un suo parere non ha retto al vaglio dei controlli.

Il sito di Monte Carnevale (Foto: Carlo Lannutti / Imagoeconomica)

Sono sospettati di concussione, corruzione, e “turbata libertà di procedimento di scelta del contraente”. Tradotto dal codice: gli investigatori sospettano che in cambio di soldi (o qualunque altro tipo di bene o utilità) la Tosini abbia fatto in modo che Lozza ottenesse l’autorizzazione a trasformare l’area di Monte Carnevale a Roma. È un’area che era destinata a diventare discarica di inerti. Ma grazie a quell’autorizzazione è potuta diventare il nuovo sito per lo smaltimento dei rifiuti urbani di Roma. (Leggi qui La discarica di Lozza si farà: Monte Carnevale pronta a fine anno).

Le attività di Valter Lozza sono state scandagliate in questi anni sia dalla Guardia di Finanza che dai carabinieri del Noe. Ma al termine degli accertamenti la sua gestione è sempre risultata regolare. La dottoressa Flaminia Tosini gode di una reputazione specchiata e la sua competenza in materia ambientale è riconosciuta senza ombra di dubbio.