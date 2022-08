Riecco Zicchieri: alla Camera via Terracina e Cassino. Pantano al Senato

Grandi manovre verso i due Partiti di centro. Ipotesi Zicchieri alla Camera Terracina - Cassino. Pantano ha lasciato il Pd: al Senato Frosinone - Cassino con Renzi. Domani conferenza di Giovannoli con Stefanelli. La strategia di Massimiliano Quadrini per pesare l'area in vista delle Regionali

Contendibile. Sarà perché è diviso tra le province di Frosinone e Latina, sarà perché è nuovo, ma tutti sono convinti che il Collegio Terracina – Fondi – Formia – Cassino sia scalabile. E per questo stanno cercando di candidarsi lì per raggiungere il seggio alla Camera dei Deputati.

Il Pd domenica notte ha scelto come candidato l’ex assessore regionale alle Politiche sociali Rita Visini. Il centrodestra invece ha assegnato alla Lega quel Collegio: ad oggi il nome che circola con maggiore insistenza è quello del due volte sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani.

Ma anche Azione ed Italia viva stanno prendendo le misure a quel collegio, chiamato Lazio 2 U05, composto da 47 Comuni. La maggior parte del peso elettorale è in provincia di Latina: il 62% della popolazione di questo collegio appartiene al Pontino ed il restante 38% alla Ciociaria.

Zicchieri con il paracadute

Francesco Zicchieri (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

Il cartello Renzi – Calenda stando alle indiscrezioni si giocherà la carta Francesco Zicchieri. Fino a qualche mese fa vice capogruppo della Lega a Montecitorio, nei mesi scorsi aveva interrotto i rapporti con Matteo Salvini e nelle ultime ore della legislatura è passato dal Misto ad Italia Viva. Che ora sta ipotizzando la sua candidatura all’Uninominale ed anche come capolista al Proporzionale. Il suo nome è sul tavolo che sta decidendo in queste ore le candidature: Matteo Renzi, Carlo Calenda, Ettore Rosato e Matteo Richetti. (Leggi qui: Arrivi (pochi) e partenze (tante) per gli aspiranti parlamentari).

Francesco Zicchieri è stato consigliere comunale a Terracina, a lungo ha contrastato il sindaco Nicola procaccini poi diventate parlamentare Europeo; ed è stato coordinatore delle province del Lazio per la Lega. ha contatti e agganci in tutti i Comuni del nuovo Collegio.

Alle sue spalle potrebbe esserci un’altra scelta clamorosa: quella di Giuseppina Giovannoli, sindaco Pd di Sermoneta che starebbe per lasciare il suo Partito e prendere la tessera renziana. Nessuna conferma al momento. Ma per la giornata di mercoledì è prevista una conferenza stampa insieme al presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli. Che è il Segretario provinciale di Italia Viva a Latina.

La nuova vita di Adamo

Adamo Pantano

Non sarebbe l’unica. Nelle ore scorse ha lasciato il Partito Democratico Adamo Pantano, sindaco di Posta Fibreno e commissario del Pd a Sora. Anche per lui c’è una candidatura nelle file renziane.

Pochi minuti prima delle 16.30 di questo pomeriggio il sindaco di Posta Fibreno ha ufficializzato la decisione. Lo ha fatto dicendo “Questa mattina ho rassegnato le dimissioni dalla carica di sub commissario del circolo del Partito Democratico di Sora e dalla carica di membro della direzione provinciale del PD. Finisce quindi un percorso durato tanti anni”.

Cosa c’è dietro? Adamo Pantano nel passato aveva sollevato la questione dei sindaci e della loro possibilità di avere spazio nel Partito. Chiedeva un Pd più scalabile dal basso. Legittimo, ma il taglio di 350 tra Deputati e Senatori lascia pochissimi margini di rinnovamento. Per questo ha deciso di cambiare schieramento. “Da oggi inizio un nuovo percorso politico con Italia viva di Matteo Renzi, impegnandomi da subito in questo nuovo progetto che sta in campo con la lista unitaria tra Italia Viva e Azione”.

In cosa consiste questo ‘nuovo percorso’? Nella candidatura all’Uninominale nel collegio Senato Frosinone – Latina.

Effetto Quadrini

Massimiliano Quadrini

A fare da apripista nei mesi scorsi era stato un altro sindaco Dem: Massimiliano Quadrini di Isola del Liri che ha lasciato il Partito Democratico per aderire ad Azione. (Leggi qui: L’intreccio Pompeo – Buschini dietro l’addio di Quadrini al Pd).

C’è lui dietro allo spostamento verso Azione e Italia Viva di vari sindaci del Sorano. La conferma arriverà con l’ufficializzazione delle liste, soprattutto per i collegi proporzionali. Verranno usati per contarsi in vista delle Regionali. Capire qual è il seguito effettivo sul quale possono fare affidamento.

Una volta tirate le somme decideranno la strategia da adottare per le Regionali.