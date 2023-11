Valeo addio, al suo posto arriva Tecnobus

Lettera d'intenti tra la Valeo e la Tecnobus di Frosinone. L'azienda guidata da Paolo marini rileverà lo stabilimento dell'automotive ed i suoi dipendenti. Impiegherà le loro competenze per la produzione di mini bus elettrici

Una scossa per mettere fine all’esistenza di Valeo nello storico stabilimento di Ferentino. E farla risorgere: sotto un’altra insegna e con un altro imprenditore. Continuando a fare quello che ha saputo fare come pochi per mezzo secolo. Valeo e Tecnobus di Frosinone hanno firmato una lettera di intenti per preparare il futuro del sito di Ferentino.

Valeo è presente a Ferentino dal 1974. È arrivata insieme alla Fiat di Piedimonte San Germano. Il gruppo francese produce tecnologie per “la gestione termica dei veicoli”, in parole più semplici sulle automobili più prestigiose prodotte da Fiat i climatizzatori li faceva Valeo. Negli ultimi 50 anni Ferentino ha sviluppato competenze e know-how riconosciuti.

La svolta imposta dal motore elettrico ha cambiato tutto. Con l’accelerazione dell’elettrificazione, l’attività nel sito di Ferentino è lentamente diminuita poiché i produttori ora si concentrano sui veicoli elettrici. Che non utilizzano sistemi di condizionamento prodotti qui.

Nuove opportunità

Paolo marini nello stabilimento Tecnobus di Frosinone

Valeo ha quindi cercato nuove opportunità per preservare il know-how, il futuro del sito e del suo personale. Lo ha trovato in Tecnobus. È l’azienda di Frosinone che produce minibus elettrici dal 1998: venticinque anni prima di tutti gli altri.

Il gruppo rilevato recentemente dall’imprenditore Paolo Marini, (vicepresidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina), ha bisogno di spazi. Ora i suoi minibus elettrici li vogliono tutti. Sta cercando un nuovo sito industriale per sostenere il rapido aumento della sua produzione guidato dalla forte crescita della domanda di mobilità elettrica. (Leggi qui: Il bus partito da Frosinone con 25 anni d’anticipo).

Secondo l’accordo siglato dai due gruppi, Tecnobus rileverà il sito Valeo entro la fine dell’anno. Per poter avviare rapidamente le nuove linee di produzione, Tecnobus intende fare affidamento sulle capacità industriali esistenti e sulle competenze dei 55 dipendenti, ai quali verrà offerto un posto. Questa acquisizione fa parte di un piano di investimenti più ampio di 30 milioni di euro. Tecnobus intende continuare a sviluppare le infrastrutture esistenti e assumere più di 100 persone.

Garanzie per il futuro

Maurizio Martinelli, presidente del Gruppo Valeo in Italia, ha dichiarato: “L’industria automobilistica sta affrontando la rivoluzione più imponente della sua storia con veicoli sempre più elettrici e sicuri. Valeo anticipa l’impatto di questi cambiamenti sulla sua attività e sui suoi dipendenti con lo sviluppo e industrializzazione di nuove tecnologie, ma anche trovando nuove opportunità per valorizzare le competenze sviluppate in decenni nei propri stabilimenti”.

“L’acquisizione del sito di Ferentino da parte di Tecnobus rappresenta una grande opportunità per garantire il futuro del sito e dei suoi dipendenti, che potranno così continuare a contribuire con le proprie competenze allo sviluppo della mobilità elettrica in Italia, ma anche in Europa”.

Paolo Marini, amministratore delegato di Tecnobus mette in evidenza che “Tecnobus è probabilmente la più antica azienda produttrice di minibus elettrici al mondo. Sebbene la produzione sia stata sospesa per un po’, e dopo l’acquisizione nel 2021, Tecnobus intende riconquistare la posizione di leader di mercato e ha venduto minibus elettrici in 47 delle principali città del mondo”. (Leggi qui: Tecnobus rinasce: il nuovo Gulliver è già in strada).

“Poiché la domanda per i nostri prodotti esplode, siamo molto orgogliosi di continuare il nostro sviluppo per offrire soluzioni per una mobilità collettiva più sostenibile grazie alle nostre tecnologie elettriche e facendo affidamento sulle competenze e sul patrimonio di Valeo. Non vediamo l’ora di accogliere i nuovi dipendenti e ci prepariamo ad avviare la produzione nel nostro nuovo sito di Ferentino“.

Chi sono Valeo e Tcnobus

Valeo è partner di tutte le case automobilistiche e dei nuovi attori della mobilità. Sta lavorando per una mobilità più pulita, sicura e intelligente, grazie alle sue innovazioni. Valeo ha una leadership tecnologica e industriale nell’elettrificazione, negli aiuti alla guida, nella reinvenzione della vita a bordo e nell’illuminazione all’interno e all’esterno del veicolo. Queste quattro aree, essenziali per la trasformazione della mobilità, sono i vettori di crescita del Gruppo. (Leggi qui: I tre elementi che mettono in ginocchio Valeo. E l’Automotive).

Valeo in cifre: 20 miliardi di euro di fatturato nel 2022, conta 109.900 dipendenti al 31 dicembre 2022. È presente in 29 Paesi, 183 siti produttivi, 21 centri di ricerca, 44 centri di sviluppo, 18 piattaforme distributive. Valeo è quotata alla Borsa di Parigi.

Tecnobus

Tecnobus ha venduto il primo veicolo elettrico per il trasporto persone nel 1988, i primi minibus elettrici Gulliver sono stati venduti nel 1994. Oggi rappresenta il leader europeo dei minibus con più di 500 veicoli venduti in Europa ed extra Europa.

È l’unico al mondo con più di 200 milioni di chilometri di storia. Tecnobus scon i suoi mezzi riduce l’inquinamento atmosferico utilizzando autobus a emissioni zero.

Oggi centinaia di suoi minibus sono in servizio in tutto il mondo