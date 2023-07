Clamoroso in Forza Italia: “spariscono” Natalia e Piacentini

Rossella Chiusaroli nominata coordinatore provinciale unico di Forza Italia. Senza che ne sapessero nulla i due colleghi Piacentini e Natalia. O forse no. Il sito ufficiale riporta questo. ma ancora una volta nessuno ne sa nulla. E non è l'unica volta che accade

Rossella Chiusaroli commissario unico alla guida provinciale di Forza Italia, via dall’organigramma di vertice gli altri due sub commissari che con lei condividevano il ruolo: l’assessore alle Finanze del Comune di Frosinone Adriano Piacentini ed il sindaco di Anagni Daniele Natalia. Punto. Anzi no: meglio tre puntini di sospensione ed un punto interrogativo finale. Perché?

Da due anni a questa parte il sito di Forza Italia non è il massimo dell’affidabilità sugli organigrammi. Anzi, per essere precisi: sull’organigramma della provincia di Frosinone. Tempo addietro è scomparsa del tutto la Federazione provinciale di Frosinone; poi è riapparsa ma con commissario l’onorevole Alessandro Battilocchio; successivamente è sparita di nuovo per riapparire dopo qualche giorno con Claudio Fazzone come commissario; poi al nome di Claudio Fazzone si sono aggiunti i tre sub commissari: Daniele Natalia, Adriano Piacentini e Rossella Chiusaroli, in rappresentanza rispettivamente dell’area Nord, della Città di Frosinone e area Centrale, infine dell’area Sud.

L’aggiornamento ballerino

L’organigramma del 2021 con la Ciociaria scomparsa

In queste ore c’è stato un nuovo aggiornamento. La prima notizia è che la provincia di Frosinone esiste ancora e stavolta non è stata cancellata. Ma clamorosamente compare in qualità di commissario provinciale di Frosinone la sola Rossella Chiusaroli. Guardare per credere: Di Natalia e Piacentini non vi è traccia alcuna. Scomparsi. Missing. (Leggi qui).

La pagina si completa poi con l’indicazione, già presente da tempo, di Claudio Fazzone in qualità di Coordinatore Regionale Lazio. Poi le strutture dei vari territori con Alessandro Calvi Commissario della provincia di Latina; Andrea Di Sorte Commissario per la provincia di Viterbo; Sandro Grassi per la provincia di Rieti; Alessandro Battilocchio è Coordinatore provinciale della provincia di Roma. Infine Maurizio Gasparri è Commissario cittadino della provincia di Roma – Grande Città di Roma.

L’indicazione della sola Rossella Chuisaroli come commissario provinciale (non più sub) di Forza Italia della provincia di Frosinone si presta a mille interrogativi e a diverse legittime ipotesi.

Le ipotesi legittime

Rossella Chiusaroli, Daniele Natalia, Adriano Piacentini

La prima ipotesi. Una bocciatura di Piacentini e Natalia, peraltro senza alcuna comunicazione, né ai diretti interessati nè agli iscritti di Frosinone, da parte del Coordinatore Regionale Claudio Fazzone. Molto difficile crederlo. Perché entrambi hanno portato voti e consenso, restituito una struttura a Forza Italia dopo la diaspora degli anni scorsi. (Leggi qui: Il vero testamento di Berlusconi e il “lascito” alla provincia di Frosinone).

La seconda ipotesi. Una previsione del ruolo, ulteriormente apicale nel Partito in provincia per la Chiusaroli? Quindi lei Commissario e Piacentini con Natalia “solo” sub-commissari. Assolutamente legittimo. Ma allora perché non ufficializzarlo o quantomeno comunicarlo ai diretti interessati. “No, non ne so assolutamente nulla” assicura Adriano Piacentini. “Ho sentito Claudio Fazzone in questi giorni, ci saranno importanti aggiornamenti che riguarderanno il Partito ma sui livelli nazionale e Regionali. Della provincia non mi ha accennato assolutamente nulla” assicura Daniele Natalia.

Uno sgarbo meramente formale? E per quale motivo poi per il sindaco di Anagni e l’assessore alle Finanze del Comune di Frosinone? Peraltro, entrambi sono reduci da importanti successi amministrativi personali. Natalia è stato recentemente riconfermato sindaco di Anagni al turno di ballottaggio, con il 58% dei consensi, rispetto al 42% di Alessandro Cardinali. Mentre Piacentini, non più tardi di qualche giorno fa, ha portato a casa un importante voto della intera maggioranza sul Bilancio di previsione del Comune di Frosinone.

Ed allora, come si spiega la loro mancata presenza sul sito regionale di Forza Italia in rappresentanza della provincia di Frosinone?

E quella più probabile

L’ipotesi più probabile è che sia accaduto lo stesso problema registrato nel recente passato. Cioè quando la provincia di Frosinone è stata del tutto cancellata dall’elenco delle Federazioni provinciali del Lazio. In pratica, un errore nella digitazione del codice con cui viene scritto il sito. E così va a saltare un’intera linea: in questo caso quella con i nomi.

Non tutti ne sono convinti. Perché il problema si verifica ogni volta solo e soltanto sulla provincia di Frosinone.

Le polemiche sull’organigramma di Forza Italia nelle province, con l’aggiornamento di queste ore sono destinate ad aumentare. Piacentini e Natalia non sono stati informati di cambiamenti che li riguardino. E, assicurano, nemmeno Claudio Fazzone. Un errore su una linea di codice? O qualcuno lavora alle loro spalle.