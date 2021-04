Nessun politico ha mosso un bullone per Alfa a Cassino

Il Ceo Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato sulla linea Stelvio a Cassino Plant

Senza Ricevuta di Ritorno. La ‘Raccomandata’ del direttore su un fatto del giorno. Cassino sarà per Alfa Romeo ciò che Arese è stata per trent'anni. Ma i politici ne sapevano nulla.

La leggenda vuole che sia stato l’eterno Giulio Andreotti a fare in modo che lo stabilimento Fiat di Cassino nascesse a Piedimonte San Germano. Si dice che l’abbia spuntata su Remo Gaspari, al cui collegio andò un altro polo industriale. Leggende. Storie da una prima Repubblica.

Oggi finirebbero tutti dentro con l’accusa di spartirsi l’Italia: e addio investimenti con annessi posti di lavoro. Cassino nel 1972 ne sviluppò circa 12mila. Oggi non sarebbe possibile nemmeno scambiarsi una telefonata in cui dire “La Fiat da me e la Merloni da te“. Colpa non dei giudici: ma dei Codici scritti da una classe politica senza autorevolezza.

Fiat, o se vogliamo essere precisi Stellantis, meglio ancora: Alfa Romeo. In queste ore Jean Philippe Imparato, il manager del marchio, ha confermato che il marchio Alfa si guiderà dall’Italia e le nuove auto nasceranno a Cassino. (Leggi qui Alfa Romeo, la nuova Arese sarà Cassino Plant).

C’è dietro tutta una spiegazione: la qualità degli impianti, l’organizzazione, l’evoluzione in chiave elettrica della piattaforma Giorgio. (Leggi qui)

I sindacati apprezzano. Ma gradirebbero sapere quali saranno i costi dell’operazione: se ci saranno tagli, sacrifici da fare; oppure investimenti e finalmente assunzioni. Anche perché nei giorni scorsi i numeri erano drammatici: Cassino è lo stabilimento che performa peggio. Perché non produce e quindi non ammortizza i costi. (Leggi qui Stellantis, a Cassino Plant il peggiore resultato).

Al di là dei dettagli. C’è un elemento che stupisce. Vabbé che Andreotti era Andreotti. Ma degli 8 parlamentari che oggi può vantare il territorio nessuno sapeva nulla. E nessuno ha inciso per niente: nemmeno su una vite o un bullone, nel futuro di Stellantis Alfa Romeo a Cassino.

Senza Ricevuta di Ritorno.