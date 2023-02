Terremoto Lega, Commissario a Ferentino per il via libera a Zaccari

Terremoto nella Lega. Il vertice provinciale commissaria il Partito a Ferentino. È il via libera alla candidatura Zaccari a sindaco. Segnali per ricostruire l'asse con l'ex sindaco Antonio Pompeo. Commissariata anche la Lega a Ceccano. E su Anagni chiesto un chiarimento

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

La Lega non si fa ingessare dagli alleati: imbocca la strada che porta alla candidatura del suo Luca Zaccari come sindaco di Ferentino. E manda segnali all’ex sindaco Dem Antonio Pompeo per ricostruire anche in città lo stesso asse che per due anni li ha visti insieme al vertice dell’Amministrazione Provinciale. Cioè quando Pompeo era Presidente della Provincia e Zaccari il suo Presidente del Consiglio Provinciale.

Si legge così la decisione presa questa sera dal Coordinamento Provinciale della Lega di Frosinone. Che ha commissariato il Partito a Ferentino, affidandolo a Maria Veronica Rossi, Segretaria dei giovani della Lega in provincia. Sostituisce l’avvocato Patrizio Coppotelli: sollevato dall’incarico per avere firmato una nota congiunta con Fratelli d’Italia e Forza Italia nella quale veniva acceso il semaforo rosso alla candidatura di Luca Zaccari. (Leggi qui: A Ferentino una candidatura… Angelica).

Ceccano, Lega Commissariata

Marco Corsi

Il vertice della Lega ha esaminato il quadro politico in vista delle elezioni Comunali di metà maggio. E sciolto i nodi venuti al pettine durante le recenti Regionali.

Il primo provvedimento riguarda Ceccano. Il Partito è stato commissariato: a ridosso delle Regionali alcune delle figure centrali avevano contestato la scelta di schierare in lista l’ex presidente d’Aula Marco Corsi, reclamandone il ritiro. A Frosinone avevano sotto osservazione il circolo di Ceccano già dalle Provinciali: per la firma messa e poi ritirata a sostegno del candidato ufficiale del Carroccio Riccardo Mastrangeli; per i voti mancati a Mastrangeli.

Il sospetto mai reso esplicito: sotto la bandiera della Lega agivano anche figure che in realtà erano organiche al sindaco Roberto Caligiore (FdI). Ora la decisione drastica: commissariamento, Lega affidata a Marco Corsi, ricostruzione. Anche perché il responsabile Organizzazione provinciale Pasquale Ciacciarelli ha preso oltre 14mila preferenze ma non è stato rieletto in Regione. Perché alla Lega è mancato meno dello 0,4% ed è mancato a Ceccano.

Anagni sotto osservazione, Ferentino cambia

Daniele Natalia

L’altro provvedimento riguarda Anagni. Ci sarà una riunione del centrodestra a stretto giro. Il Partito ha sotto osservazione anche il quadro politico di Anagni e l’alleanza con il sindaco Daniele Natalia. I vertici della Lega hanno più di una perplessità. Ritengono necessario un chiarimento.

L’operazione ad effetto più immediato è quella che ha messo Maria Veronica Rossi alla guida della Lega di Ferentino. Una scelta che rende carta straccia il documento unitario del centrodestra con cui si puntava a condizionare Luca Zaccari: la reazione di Pasquale Ciacciarelli e dell’onorevole Nicola Ottaviani (coordinatore provinciale del Partito) è stata netta ed immediata.

La strategia è decisa: la Lega fa quadrato intorno a Zaccari che aveva appena ricevuto un indiretto viatico dal presidente dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone, Vincenzo Galassi. Ha rinunciato alla propria candidatura spianando la strada ”ad un politico, giovane”. (Leggi qui: Galassi rinuncia, “Tempi maturi per candidare un politico”).

La coalizione sarà civica, allargata ai movimenti ed alle associazioni. Ne fa parte il presidente Vincenzo Galassi. Segnali sotterranei sono stati inviati al sindaco uscente Antonio Pompeo invitandolo a far convergere le sue forze su questo progetto.

Berretta medita, Martini conferma

Maurizio Berretta

Della Lega a Ferentino fa parte anche Maurizio Berretta che ultimamente viene dato vicino al presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Quadrini. Fino ad oggi pomeriggio lavoravano ad una coalizione di centrodestra allargata alle civiche. Ora dovranno decidere se allinearsi alla candidatura di Zaccari.

Sul fronte del centrosinistra saranno le Primarie a scegliere il candidato entro la fine del mese. Un voto sul quale prende posizione Marco Maddalena storico esponente di sinistra ed ex consigliere di opposizione. Auspica un nuovo Ulivo nel quale si alleino Pd, tutta la sinistra ed il M5S. Maddalena spiega che le Primarie di centrosinistra debbono coinvolgere anche il Partito di Giuseppe Conte altrimenti non avrebbero senso.

Sempre a proposito di Primarie, in città era circolata la voce di una possibile rinuncia dell’assessore Franco Martini. Che in serata ha invece confermato la partecipazione. Sfiderà l’ex sindaco Piergianni Fiorletta di Ferentino nel Cuore e Claudio Pizzotti di Nuova Ferentino. Mercoledì sera dovrebbero essere definite le modalità di partecipazione ed ufficializzata la data. Si parla del 19 o 26 marzo.

Resta in attesa di segnali l’assessore Angelica Schietroma di Fare Futuro che ieri ha annunciato la sua candidatura. Mentre sono ancora in fase di serena riflessione sia l’ex sindaco Antonio Pompeo che Giuseppe Virgili leader di Uniti per Ferentino. Sarà la loro posizione a sbilanciare gli equilibri.