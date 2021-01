Consigliere posta Auschwitz: “Il vaccino rende liberi”. Caso nazionale

Il consigliere comunale posta un'immagine del campo di concentramento di Auschwitz con la scritta "Il vaccino rende liberi". Ondata di reazioni nazionale. Zevi: "Sul vaccino per l'imbecillità siamo in ritardo". Chieste le dimissioni.

Di professione fa il consulente finanziario. Ma è anche consigliere comunale a Frosinone. E questo gli fa credere di essere pure virologo ed esperto in Storia Contemporanea. Sulla competenza in materia di investimenti del dottor Marco Ferrara testimoniano i suoi risultati, sulla sua abilità politica parlano i traguardi: il sindaco Nicola Ottaviani non lo ha mai fatto assessore nonostante le promesse d’inizio mandato. A ragion veduta. Perché oltre a non capire molto di virologia e di storia fa pure sfoggio pubblico delle sue lacune. Su Facebook ha postato un fotomontaggio con l’ingresso del campo di concentramento di Auschwitz e la macabra scritta “Il lavoro rende liberi” sostituita da un infelice “Il vaccino rende liberi”.

Non è No Vax

Il fotomontaggio postato da Marco Ferrara

Eletto nella lista di Fratelli d’Italia con 224 preferenze, uscito dal Gruppo oggi nella civica Per Frosinone, il consigliere Marco Ferrara non appartiene alla schiera dei No Vax. È vaccinato, i suoi figli lo sono. E allora cosa c’entra il campo di sterminio per gli ebrei con i suoi lager, i lavori forzati, gli esperimenti, i forrni crematori?

Voleva essere un modo per esprimere la sua posizione, chiarita nei giorni scorsi all’edizione di Frosinone de Il Messaggero. «Non ho assolutamente intenzione di vaccinarmi. Ho molte perplessità su questo vaccino. Perché la sperimentazione sull’uomo è stata insufficiente sia nella quantità che nei tempi. C’è stata poca sperimentazione sul numero di esseri umani al quale è stato somministrato». Burioni gli spiccia casa nel tempo libero.

Competenze in materia di virologia? Zero. Di Biologia: ne sa nulla. Conoscenze in Epidemiologica? Come sopra. Ma questo non gli ha impedito di sostenere: «Il sospetto che io possa essere una cavia mi scoraggia a vaccinarmi. Le conseguenze a breve termine del vaccino ancora non le abbiamo potute vedere. Tanto meno quelle a medio e lungo termine».

Fatto salvo il diritto di chiunque a dire tutte le castronerie che vuole, non si capisce l’accostamento con lo sterminio di migliaia di ebrei ed il più grande olocausto dell’era Contemporanea.

Retromarcia immediata

Marco Ferrara

È probabile che nemmeno lui avesse le idee molto chiare. Infatti, appena è divampato l’incendio delle polemiche Marco Ferrara non ha difeso la sua posizione. Ma l’ha abbandonata in tutta fretta. Cancellando il posto.

La colpa, suo modo di vedere non è sua che ha postato quella baggianata. Ma è degli altri. Scrive Marco Ferrara: «Per evitare strumentalizzazioni da parte dei soliti mistificatori, ho ritenuto di togliere da Facebook il mio post che accostava il dolore della pandemia derivante dal Covid19 all’intensità del dolore della Shoa. Probabilmente ci sono alcuni soggetti che continuano a fare politica di partito sui dolori, mentre i dolori e i lutti sono tutti uguali». Sarebbe piaciuto infinitamente a Donald Trump. (Leggi anche Fratelli d’Italia scomunica Ferrara: «Moschea? Rappresenta solo se stesso»).

Deve dimettersi da consigliere

Il caso arriva in Regione Lazio. Marta Bonafoni, capogruppo della civica Lista Zingaretti e Danilo Grossi coordinatore regionale del movimento Pop definiscono ‘inaccettabili i negazionismi della destra a Frosinone‘.

«Nel giro di due giorni prima il bizzarro delirio sovranista a favore di Trump dell’assessore alla cultura di Ceccano, Stefano Gizzi. Poi l’aberrante fotomontaggio del cancello di Auschwitz in chiave negazionista del consigliere comunale di Frosinone Marco Ferrara». (Leggi qui Gizzi ‘sciamano’ difende QAnon e scatena l’inferno).

Marta Bonafoni Foto: © Imagoeconomica, Stefano Carofei

I due esponenti della sinistra sono allarmati. Perché le due iniziative «hanno entrambe la stessa origine: il movimento internazionale di sovranismo becero, di diffidenza di scientifica, di convinzioni senza alcuna rispondenza con la realtà, chiamato Qanon. Come abbiamo visto dai fatti di Capitol Hill, mette a rischio la democrazia e libertà».

A rendere preoccupante il tutto è il fatto che ad esprimere quelle posizioni non siano due persone qualsiasi. Ma due amministratori pubblici. Che governano città importanti e di grandi dimensioni. «Quello che è avvenuto in provincia di Frosinone deve essere un campanello d’allarme perché non proviene da chicchessia ma da esponenti a vario titolo delle istituzioni che hanno una responsabilità civica e sociale».

Chiede le dimissioni Anna Rosa Frate di Possibile, il movimento di sinistra fondato da Pippo Civati quando è uscito dal Pd. «È inaccettabile che un consigliere comunale faccia ironia su vaccini e pandemia utilizzando un fotomontaggio della scritta dei cancelli di un campo di concentramento. Non si tratta solo di riguardo istituzionale nei confronti del ruolo che si svolge e della nostra Repubblica che nasce dalle battaglie antifasciste e di liberazione dall’oppressione nazifascista. È anche questione di rispetto verso tutte quelle migliaia di persone che quella scritta l’hanno subita spesso anche perdendo la propria vita in una delle pagine più terrificanti della storia dello scorso secolo».

La richiesta a nome di tutta la comunità di Possibile Frosinone «non è solo quella di scuse pubbliche e di una presa di distanza netta, chiara e generale di tutto il consiglio comunale da quanto avvenuto ma anche delle dimissioni del consigliere comunale».

Niente vacino per l’imbecillità

Da Roma Tobia Zevi presidente dell’Associazione di cultura ebraica Hans Jonas, responsabile del Desk sulle Global Cities all’Istituto di Studi di Politica Internazionale (ISPI), posta su Facebook: «Il vaccino ci riconsegnerà la libertà di poter tornare a vivere come amiamo. Riguardo il vaccino contro gli idioti invece è evidente che siamo ancora molto indietro».

Stefano Pizzutelli

A Marco Ferrara risponde con l’ironia che da sempre lo contraddistingue il consigliere Stefano Pizzutelli della civica Frosinone in Comune. Pubblica sualla sua bacheca facebook tre fotografie. E le accompagna da questa didascalia: «Nella prima foto il presidente dell’Ordine dei Farmacisti Riccardo Mastrangeli, assessore del Comune di Frosinone. Nella seconda foto il primario del Pronto Soccorso e presidente dell’Ordine dei Medici Fabrizio Cristofari, consigliere comunale di Frosinone. Nella terza foto il delirio negazionista di un altro consigliere comunale di Frosinone, il cui egoismo (il suo e quello di gente come lui) ci porterà lockdown, disastro economico e restrizioni per molti mesi ancora».

Non basta. Pizzutelli mette a nudo l’incoerenza di Ferrara. «Lo stesso consigliere negazionista che però in consiglio comunale ci viene con la FFP2, perché negazionista in pubblico e prudente in privato porta i voti degli sciamani con le corna… Visto l’atroce riferimento ai campi di sterminio, chiediamo, come richiesto da Possibile le sue immediate dimissioni e l’immediata presa di distanza da parte del sindaco».