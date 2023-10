Tanti Fratelli in Ciociaria: com’è andato il tesseramento FdI

Come si legge il tesseramento di fratelli d'Italia concluso a mezzanotte in provincia di Frosinone. Indiscussa la leadership di Ruspandini. ma è un Partito con più voci. Il giallo di iannarilli: non presenta tessere

Allo scoccare della mezzanotte il tesseramento di Fratelli d’Italia in provincia di Frosinone dice tre cose. La prima è che la leadership di Massimo Ruspandini può anche essere messa in discussione ma il consenso no: la stragrande maggioranza del Partito in Ciociaria sta con lui. La seconda è che questo Partito ha poco da spartire con quello uscito dallo scorso congresso: quello di oggi è un FdI con più voci e più idee, soprattutto non tutte dalla stessa parte. Il che in democrazia è un bene. La terza cosa è che Antonello Iannarilli non ha presentato nessuna iscrizione al Partito: le prossime ore diranno se sta con un piede fuori o continua a recitare Nanni Moretti, “Mi si nota di più se le consegno subito le tessere o fingo di non consegnarle?”

È questa la sintesi politica di un tesseramento che alla mezzanotte scorsa ha registrato 5.560 iscritti in provincia di Frosinone al partito di Giorgia Meloni. Leggere i numeri aiuta a capire la nuova geografia di Fratelli d’Italia in ciociaria.

La nuova geografia

Fabio De Angelis

Innanzitutto il numero assoluto. Un totale di 5.560 iscritti rappresenta un dato di assoluto rilievo. In rapporto alla popolazione residente è uno dei più alti d’Italia. Ma è un dato che va letto con attenzione. Risente dell’oscillazione registrata anche a Roma che però in Ciociaria è stata compensata ed annullata da alcune fattori nuovi. (leggi qui: Fratelli d’Italia: nel ballo devi imparare a ballare).

Fattori come il ritorno alla politica attiva compiuto da Fabio De Angelis: l’ex vice presidente della Provincia e neo presidente della Saf porta in dote 1.100 iscritti al Partito. Sono voti e sostenitori che appartengono alla sua vecchia rete di amministratori dei Comuni della federazione Cassino-Sora dei tempi di Alleanza Nazionale di cui Fabio De Angelis è stato ultimo presidente prima della fusione.

Un altro fattore è stato quello di Gabriele Picano: da solo ha portato oltre un ottavo del tesseramento complessivo. Compie una ostentazione di forza che non potrà essere ignorata in vista delle Comunali 2024 e soprattutto dimostra ancora una volta il senso di lealtà verso il Partito. Perché dalle scorse Regionali non ha ancota visto la minima gratificazione per le migliaia di preferenze personali messe sul piatto.

C’è poi il fattore di Ferentino: il neo iscritto Giuseppe Virgili porta un pacchetto di tessere che prima non c’erano. Forze nuove e linfa nuova.

Non è un monologo

Fabio Tagliaferri

Di assoluto rispetto poi le centinaia di tessere fatte registrare dalla Presidente della Commissione Sanità in Regione Lazio Alessia Savo: semmai ce ne fosse bisogno, legittimano ulteriormente la sua voce all’interno di un Partito che assomiglia sempre meno ad una caserma e lentamente si avvia ad assomigliare a quel Movimento nel quale la dialettica era linfa fondamentale.

Lo stesso ragionamento vale per il Commissario ed assessore comunale di Frosinone Fabio Tagliaferri: anche lui ha portato in dote centinaia di iscritti ed il suo ruolo e sempre più solidificato da una base di consenso che ora è certificata.

La roccaforte di Ceccano conferma il suo ruolo: la crescita di Fratelli d’Italia in provincia di Frosinone è nata lì e se non ci fosse stato l’exploit registrato in queste ore sarebbe stata notizia. In città hanno lavorato per il tesseramento sia il sindaco Roberto Caligiore e sia l’assessore Riccardo Del Brocco che il Partito indicherà come suo successore al tavolo del centrodestra alle Comunali del 2025.

Da registrare anche il buon risultato di Riccardo Ambrosetti ad Anagni e la sorpresa della Valle di Comino.

Leadership non in discussione

Alessia Savo e Daniele Maura

Il ruolo guida di Massimo Ruspandini non è mai stato in discussione. Chi lo ha pensato ha commesso l’errore di confondere la pluralità con la contrapposizione. Ma sono cose ben diverse. Il tesseramento conferma che oggi in Fratelli d’Italia nella provincia di Frosinone ci sono più voci: al fianco di quella storica che fa riferimento al deputato di Ceccano Ruspandini ora c’è l’area che fa riferimento al presidente Saf Fabio De Angelis e quella di Alessia Savo, c’è quella che si riconosce in Fabio Tagliaferri. Ci sono le aree che sono più vicine ai deputati Paolo Pulciani ed Aldo Mattia.

Il che però non significa che ci sia l’avvio del correntismo anche in FdI: in provincia di Frosinone il Partito è sintonizzato su un unica tonalità, seppure con le sue diverse sfumature e sensibilità. Un esempio per tutti: la diversa visione della Sanità e del profilo di manager da designare per la Asl di Frosinone. È noto che Alessia Savo e l’area di Massimo Ruspandini la vedano in maniera diversa: la prima predilige i titoli, i secondi la territorialità ritenendo che un Dg del territorio possa comprendere prima e meglio le esigenze di una provincia ampia e diversificata come quella ciociara. Ma questa è pluralità: non divisione.

Il tesseramento anzi rafforza ulteriormente la federazione nel suo insieme. Proprio per la capacità di avere una leadership solida ed al tempo stesso composta da più voci. I numeri del gruppo storico che si riconosce in Ruspandini, sommati a quelli prodotti da Fabio De Angelis e dal blocco di Ceccano dicono che cambiamenti all’orizzonte non se ne delineano.

Il mistero Iannarilli

Antonello Iannarilli

Resta da scoprire il giallo sulle tessere di Antonello Iannarilli che ad oggi non ha presentato nessuna iscrizione al Partito. Per le province non è ammessa proroga. Il che significherebbe che il commissario Ater non ha alcuna base politica interna al Partito che lo ha espresso.

Potrebbe essere una rappresaglia per la pace costruita dal Commissario FdI Fabio Tagliaferri ad Alatri dove ha riportato nella maggioranza di Governo il Partito. Iannarilli invece voleva che si rimanesse in una sorta di limbo, logorando il sindaco Maurizio Cianfrocca per potergli presentare una candidatura contraria alle prossime Comunali. I rumors dicono che in proposito ci sia stata una lunga telefonata tra Iannarilli ed Arianna Meloni.

Se così fosse, una valutazione sarebbe indispensabile. Perché una candidatura alle Regionali ed una presidenza Ater sono comunque un chiaro segnale di attenzione da parte del Partito. Che resta pur sempre al centro dell’azione politica