Così è cambiato il volto del consiglio provinciale

Stellantis avvia un piano di alleggerimento della forza lavoro a Cassino Plant. Maxi incentivi per snellire il numero dei dipendenti. Il vero segnale è quello sui costi. L’energia è un nodo cruciale: troppo cara. Il monito del ministro Cingolani. Le chiacchiere in provincia di Frosinone per non affrontare il problema. Mentre Latina si muove in modo veloce