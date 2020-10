E allora speriamo che siano sindaci…

Con le sforbiciate ai seggi parlamentari e gli inevitabili effetti domino le elezioni comunali diventano fondamentali e prestigiose. Le straordinarie opportunità dei sindaci dei Comuni più grandi. Con le eccezioni di Nicola Ottaviani e Antonio Pompeo. Perché Sora ed Alatri saranno determinanti.

Nicola Ottaviani (Lega) e Antonio Pompeo (Pd) sono al secondo mandato da sindaci di Frosinone e Ferentino. Non potranno quindi ricandidarsi per la fascia tricolore. E quindi in questi prossimi anni dovranno cercare di guadagnarsi sul campo un altro tipo di candidatura. In Parlamento o alla Regione. Ma non sarà semplice, considerando il fatto che gli spazi si sono ristretti e che all’interno dei loro Partiti diversi big non molleranno le rispettive posizioni.

DANIELE NATALIA

Un problema che invece non hanno altri sindaco di importanti Comuni della provincia: Daniele Natalia (Anagni), Enzo Salera (Cassino), Roberto De Donatis (Sora). Oppure Massimiliano Quadrini (Isola del Liri). Non lo avranno nemmeno primi cittadini appena riconfermati, come Roberto Caligiore (Ceccano) e Anselmo Rotondo (Pontecorvo). Nemmeno Simone Cretaro (Veroli).

Sia perché hanno meno ambizioni di carriera politica rispetto ad Ottaviani e Pompeo, ma anche perché hanno davanti un periodo più lungo, nel corso del quale la politica italiana potrebbe ulteriormente cambiare. Guardando a quello che è successo negli ultimi anni è davvero impossibile provare a immaginare quello che succederà nel futuro anche prossimi.

Il Partito dei sindaci

ENZO SALERA FOTO © MICHELE DI LONARDO

Ma mai come in questo periodo sta tornando forte il partito dei sindaci. Quelli più vicini alle esigenze dei cittadini, quelli più sicuri nella loro carica istituzionale, prima che politica e amministrativa. A parte il fatto che molti di loro proveranno a concorrere per la presidenza della Provincia del dopo Pompeo, è possibile che parametri e opportunità cambino radicalmente.

In questo contesto assumono un’importanze enorme le elezioni comunali di Sora e di Alatri, in programma nella primavera del 2021. Tra pochi mesi. Intanto per capire se il centrodestra replicherà lo schema di Terracina e di Fondi: Fratelli d’Italia da una parte, Lega e Forza Italia dall’altra.

Ma pure per capire se il Pd avrà imparato la durissima lezione di Ceccano e Pontecorvo. (Leggi qui La lezione delle Comunali / Ceccano).