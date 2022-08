Le Prime Pagine dei giornali di lunedì 8 agosto 2022

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio lunedì 8 agosto 2022

[ACCADDE OGGI – 1992]

Cassino / Respinti dagli ospedali della Regione: neonata in fin di vita.

Maria è ora a Pescara. La piccola, affetta da insufficienza respiratoria, è in prognosi riservata. La madre è ricoverata all’ospedale di Arpino. Sotto accusa la mancanza di un reparto di rianimazione neonatale in Ciociaria.

Frosinone / Varate le Commissioni

Primo Consiglio per la giunta Lunghi, approvato solo un punto all’ordine del giorno. Il sindaco: “Tutti collaborino per salvare la città“. Le opposizioni non hanno permesso di discutere gli altri quattordici argomenti previsti, rimandano tutto a fine mese.

I rifiuti finiranno nelle cave

Ispezionati 135 impianti in abbandono da anni, alcuni di essi saranno adibiti a discariche. Lunedì il Consiglio provinciale ne individuerà quattro. Animato vertice, ieri a piazza Gramsci con i sindaci, le forze imprenditoriali e sindacali, per superare lo stato di emergenza. La settimana prossima, intanto, la Provincia chiederà alla Regione di utilizzare uno degli impianti di smaltimento laziali.

Fiuggi / “L’acqua è terapeutica? Provatelo”

Convenzioni salve ma il ministero chiede garanzie. Concessi al Comune cinque mesi di tempo per dimostrare le proprietà curative del prezioso liquido già note dall’antichità.