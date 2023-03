Le Prime Pagine dei giornali di domenica 19 marzo 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio domenica 19 marzo 2023

ACCADE OGGI

19 MARZO 2002

ELEZIONI / “Vincerò contro Storace”. Sullo sgarbo del mancato saluto al congresso di An replica: “Non sono stato invitato, sarei andato“. Il sindaco Marzi non teme il governatore del Lazio, alleato di Ottaviani.

CASSINO / Il Tribunale appeso a un filo. Per scongiurare l’ipotesi di soppressione, una rappresentanza di avvocati ha incontrato Tajani. Se non raggiungerà alcuni parametri, tra cui il numero di cause, chiuderà. Il coordinatore di Forza Italia ha garantito il suo appoggio. Fissata ad aprile un’assemblea dei legali.

FIUGGI / Comune nel mirino della Corte dei Conti. La magistratura contabile stava già indagando sulla realizzazione dell’ascensore in piazza Trento e Trieste. Aperte tre nuove inchieste: sulle piscine, sui debiti e sul progetto di mercato.

GAETA – MONTI LEPINI /F accia a faccia Comune e Comitato. Raccolta di firme per evitare che il tracciato distrugga case e negozi.

CALCIO C1 / La rinascita dei bianconeri. Mortari, infortunatosi nel fine partita, ha rimediato una doppia distorsione. In Sardegna il Sora ha dimostrato di aver ritrovato carattere.

