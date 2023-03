Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 15 marzo 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 15 marzo 2023

ACCADE OGGI

15 MARZO 1993

CACCIA ALL’ETERNIT / Amianto, sigilli a cinque ex fabbriche. Nel mirino della Guardia di Finanza anche una vecchia porcilaia e un caseificio chiuso a Ceccano.

SANITÀ / I camici bianchi dichiarano guerra all’Asl. I medici annunciano ispezioni in corsia per verificare la condizione di malati e operatori sanitari. L’ordine: sia noi che i pazienti viviamo in una condizione di disagio. Il presidente: per colpa dell’Azienda sanitaria c’è diffidenza reciproca tra chi cura e chi viene curato.

DELITTO DI SERENA / Arcuri incontra Misserville: faccia a faccia in Procura. Forse nuova autopsia.

FERENTINO / Faccia a faccia tra i candidati. Fiorletta e Mastrangeli si confronteranno sull’eventuale apertura di una discarica.

ISOLA LIRI / Tassa rifiuti, aumento del 30%. L’incremento della Tarsu in Consiglio a fine mese, scoppia la protesta. Rc: “La maggiorazione è dovuta all’aumento dei costi per lo smaltimento a Colfelice e la raccolta della spazzatura”.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 15 marzo 2023.