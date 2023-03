Le Prime Pagine dei giornali di mercoledì 22 marzo 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio mercoledì 22 marzo 2023

22 MARZO 2003

FROSINONE / Giunta da azzerare, i dubbi del sindaco. Bufera dopo l’incontro con Storace, ma Marzi rassicura: niente inciuci. Ma c’è chi parla di accordo segreto: governabilità in cambio della presidenza del Consiglio e dei Lavori pubblici al Polo. Salgono a cinque gli assessori che rischiano la poltrona.

MONTECASSINO / Casini: Bush non è Saddam. Il presidente della Camera in Ciociaria parla ai giovani pacifisti. Dal cardinale Re contro la guerra. Presenti anche Fazio e il ministro Marzano.

FERENTINO / Elezioni, liste civiche: tutti i nomi dei candidati

CECCANO / Sbloccato il progetto della bretella. Collegherà l’area Asi alla statale. Se ne parla dall’81.

RIFIUTI / Riciclaggio, la svolta è vicina. Si lavora sulla gara per l’assegnazione del nuovo mandato alla società che gestirà l’impianto. Cesare Fardelli: “L’impianto di Colfelice sarà potenziato”. Intanto il senatore Tofani ha attivato la commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti.

PALIANO / Dal fiocco rosa ai fiori d’arancio. Lieto fine per Matteo e Giordana, la donna che partorì con l’aiuto della bisnonna. Si sono sposati in Comune i genitori della bimba nata in casa.

