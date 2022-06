Malgrado la politica dei giovani il centrale-capitano del Lecce, specialista in promozioni, è un obiettivo del Frosinone. Angelozzi vuole regalare a Grosso un elemento affidabile e di qualità che possa sistemare la retroguardia. Per le fasce calde le piste Vignali e Colombini. In attacco riflettori puntati su Di Mariano e Marras. Il Benevento in pressing su Canotto. La situazione dei giocatori tornati dai prestiti