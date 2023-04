Le Prime Pagine dei giornali di sabato 1 aprile 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 1 aprile 2023

ACCADE OGGI

1 APRILE 1993

PROVINCIA / Critiche di Costanzo: “È solo un rattoppo la nuova giunta di sinistra”.

CASSINO / Inchiesta Asi, spuntano i primi politici. Indagini sul Piano regolatore. Dall’interrogatorio di due ristoratori di Cassino, le prime importanti ammissioni.

Per il giallo di Canterno questa mattina ultimo atto in Cassazione. Di Loreto deve scontare ventidue anni. Nonostante due processi, ancora oscuro il movente dell’assassino di Paolo De Marchis, meccanico ventenne di Torre Cajetani. Da chiarire l’eventuale presenza di complici nella spietata esecuzione.

CASSINO / “Molti lati oscuri sull’acquedotto”. L’opposizione chiede una commissione d’indagine. Sollecitata la Convocazione del consiglio per discutere sia degli eccessivi costi (mille miliardi) che dei pericoli di bradisismo.

“Ciociaria, troppi falsi invalidi” Una denuncia del consigliere provinciale dei Verdi Alessandro Crescenzi contro i controlli poco rigorosi. In diecimila godono del diritto preferenziale di accesso al lavoro. L’esponente ambientalista sollecita, tramite un’interrogazione parlamentare, di risottoporre a visita tutti gli “inabili”. La Cgil: “Oggi comunque è molto più difficile ottenere i privilegi del passato”.

LATINA / La politica dell’abusivismo. Cinquantatré denunce per il maxiblitz condotto dai carabinieri in tutto il Sud pontino. Emerse responsabilità di amministratori di vari Comuni. Sequestrate numerosissime abitazioni ed anche mega costruzioni in via di realizzazione. Il “placet” di qualche politico sul cui operato dovrà ora pronunciarsi la magistratura.

CALCIO / La regola del 3. La vittoria aumenta di valore, ma le novità più belle sono l’onorabilità, i bilanci certificati e il tetto ai tesseramenti. Sora e Formia concordano, ma Di Pucchio è scettico sui tre punti: “Sono un rischio”. L’ipotesi di azionariato popolare.

