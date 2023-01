Le Prime Pagine dei giornali di sabato 28 gennaio 2023

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 28 gennaio 2023

ACCADDE OGGI

28 GENNAIO 1993

FERENTINO / Usl, Tangenti milionarie Arrestato per concussione il coordinatore amministrativo. Medico costretto a pagare per l’assunzione in ospedale. Vittima delle richieste del funzionario un ginecologo. Accertamenti in corso da parte della squadra mobile.

Se i laghi vanno in porto Il futuro degli specchi d’acqua tra Fondi e Sperlonga tra portualizzazione e tutela ambiente. Paolo Cerilli: “Prima di decidere serve uno studio serio”. Paolo Di Biasio: “Il piano regionale del 1980 non è certo immutabile. Molte cose da allora sono cambiate”. Il vicesindaco del Comune costiero, Sandro Maddeddu: “La. nostra economia è bloccata, troviamo una via d’uscita”.

