Il nodo per il Segretario Regionale sul nome del candidato al dopo Zingaretti. Non bastano le Primarie. Il vero problema è politico. E cioè l’alleanza da mettere in campo. L’incompatibilità M5S – Iv – Azione. I chiari segnali di apertura. Da Lombardi e Calenda. ma il percorso è stretto. Occorrerà molta abilità